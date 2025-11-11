Acasă » Știri » Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut

Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut

De: Andreea Stăncescu 11/11/2025 | 20:13
O tânără de 17 ani a murit la spital / Sursa foto: Freepik

O tragedie a zguduit comunitatea din Timișoara după ce o elevă de 17 ani, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, a decedat în urma unui incident la domiciliu. Conform reprezentanților Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, fetița a fost adusă la urgențe pe 9 noiembrie, în jurul orei 19:30, în stare gravă, cu bradicardie severă și convulsii. La ora 20:20, aceasta a suferit un stop cardio-respirator, iar deși a fost resuscitată, starea ei a rămas critică.

Echipa medicală a solicitat sprijin de la Institutul de Boli Cardiovasculare, însă, în ciuda eforturilor depuse, decesul a fost declarat la 02:55, în dimineața zilei de 10 noiembrie. Reprezentanții spitalului au menționat că fetița ar fi ingerat fructe provenind de la o plantă ornamentală, ceea ce a dus la agravarea rapidă a stării sale de sănătate.

„În data de 9 noiembrie, în jurul orei 19:30, se prezintă la urgenţe o fetiţă în vârstă de 17 ani, cu stare gravă, cu brahicardie severă, convulsii. La ora 20:20, pacienta prezintă stop cardio-respirator. A fost resuscitată, dar s-a păstrat starea gravă cu instabilitate hemodinamică. A fost solicitată o echipă multidisciplinară de suport de la Institutul de Boli Cardiovasculare, însă, în ciuda tuturor eforturilor, decesul a fost declarat la ora 02:55, în data de 10 noiembrie. Familia spune că fetiţa ar fi ingerat nişte fructe de la o plantă ornamentală”, au transmis reprezentanţii Spitalului de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara.

Adolescenta se confrunta cu depresia

Mama tinerei a precizat autorităților că fiica ei se confrunta cu depresie încă din perioada pandemiei, iar anchetatorii nu exclud ipoteza unui suicid. Trupul fetei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. În aceeași zi, mai mulți elevi de la același liceu au raportat stări de rău cauzate de un miros puternic în școală.

Pompierii și un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) au intervenit prompt, efectuând măsurători care au arătat că nu există substanțe periculoase pentru sănătatea copiilor. Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis un mesaj oficial, exprimând profundul regret față de pierderea elevei.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş îşi exprimă profundul regret faţă de tragicul eveniment. Din informaţiile transmise instituţiei noastre, o elevă din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic «Grigore Moisil» Timişoara a decedat, vestea fiind anunţată dirigintei de către mama elevei. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Spitalului de Copii din Timişoara, a reieşit faptul că este vorba despre un suicid, fără ca alte detalii să fie comunicate până la acest moment. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş este alături de familia îndurerată, de colegii şi profesorii elevei, exprimându-şi întreaga compasiune în faţa acestei pierderi de neînţeles”, au transmis reprezentantii ISJ Timiş.

