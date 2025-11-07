Acasă » Știri » Amendă de 30.000 de lei pentru românii care încalcă această lege, la munte

Amendă de 30.000 de lei pentru românii care încalcă această lege, la munte

De: Denisa Iordache 07/11/2025 | 14:37
Amendă de 30.000 de lei pentru românii care încalcă această lege, la munte. Sursă: Pixabay

Anunț important pentru români! Toți cei care nu respectă această lege atunci când ajung la munte vor fi sancționați grav. Amenda ajunge până la 30.000 de lei. Află mai multe detalii în articol!

De-a lungul timpului s-au petrecut multe tragedii din cauza oamenilor care se apropie prea mult de urși, fie ca să îi hrănească, fie ca să îi admire sau să îi fotografieze. De acum, toți cei care vor face asta vor fi aspru sancționați.

Amendă de 30.000 de lei pentru românii care încalcă această lege

Diana Buzoianu, ministru Mediului, a vorbit despre posibilitatea de instalare a unor camere în zone precum Transfăgărășan. Astfel, cei care încalcă regula vor fi văzuți, căutați și sancționați. În ordonanță sunt prevăzute amenzi uriașe pentru cei care aleg să hrănească urșii aflați în libertate: între 10.000 și 30.000 lei.

„Avem zilnic, pe Transfăgărășan, oameni care hrănesc și fac poze cu urșii. Până acum, amenzile care au fost date au fost aplicate printr-o interpretare a legislației rutiere, pentru că nu aveam o definiție clară a hrănirii urșilor. Acum o avem, pentru prima dată, foarte clar și ușor de aplicat. E adevărat că va trebui să analizăm și aplicarea ei. Voi propune Ministerului Afacerilor Interne să instalăm sisteme de monitorizare CCTV în zonele cu risc, precum Transfăgărășanul, astfel încât, pe baza probelor video, să poată fi date amenzi. Dar trebuie găsite și resursele necesare”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministru Mediului a mai spus că animalele sălbatice nu pot fi împușcate imediat cum au fost văzute în public, ci doar în cazul în care au fost alungate și s-au reîntors. Totuși, în cazuri extreme în care viața oamenilor poate fi pusă în pericol, se poate interveni direct.

„În momentul de față, legea prevede un principiu de gradualitate. Mai întâi ursul trebuie să fie alungat, dacă se întoarce după ce este alungat, trebuie să fie relocat. Dacă se întoarce după ce a fost relocat, abia atunci poate să vină intervenția prin împușcare. Acum, în funcție de riscul la care este expusă comunitatea, poate să se ia decizia de a se interveni direct, fără să se mai încerce alungarea sau relocarea, dacă ei consideră că viața oamenilor este pusă în pericol. O normalitate de altfel. Așa și trebuia să fie de la bun început interpretată lege. Dar am vrut să aducem mai multă claritate pentru a scăpa anumite comunități de riscuri care astăzi nu sunt gestionate corect de către aceste comisii, pentru că nici legea nu este foarte clară în acest moment”, mai spune ministra Mediului.

