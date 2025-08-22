Momente de groază pentru un bărbat din Bistrița-Năsăud! Se întorcea de la cumpărături când a fost atacat de urs: „A ieșit în fața mea. Mi-a dat cu laba peste față”

Urșii devin o problemă tot mai mare în multe zone din țară, iar oamenii ajung să se teamă să mai iasă din case. Recent, un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a trăit clipe de coșmar după ce a fost atacat de un urs în timp ce se întorcea de la cumpărături. Acesta a ajuns la spital în urma atacului.

Un bărbat din localitatea Jimbor a ajuns la spital cu răni serioase după ce un urs i-a ieșit brusc în față, pe drumul de întoarcere acasă. Omul se întorcea din satul vecin, unde făcuse câteva cumpărături. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca seara liniștită să se transforme într-un adevărat coșmar pentru el.

Se întorcea de la cumpărături când a fost atacat de urs

Incidentul s-a petrecut pe o scurtătură folosită frecvent de săteni. Victima, Radu Platon, un bărbat de 31 de ani, povestește cum animalul a apărut dintr-un lan de porumb și l-a atacat brusc.

„A ieșit ursul din mălai, nu l-am văzut, era noapte, a ieșit în fața mea. Mi-a dat cu laba peste față, eram cu bagajele în spate, mi-a dat peste bagaj, o dată pe umăr”, a povestit bărbatul, potrivit stirileprotv.ro.

Loviturile au fost violente, iar bărbatul a fost rănit la brațe, picioare și pe spate. Doar prezența de spirit și faptul că a țipat cât a putut de tare l-au ajutat să scape din ghearele animalului.

„Am strigat cât am putut de tare. Am la arcadă, la buză și pe spate am o urmă. Se vede urma de la gheară. Am avut noroc că nu m-a prins cu gura să mă muște și nu m-a doborât”, a mai spus bărbatul.

După aproape două ore de la atac, bărbatul a reușit să ajungă singur la spitalul din Bistrița, unde medicii i-au acordat îngrijiri medicale.

„Prezenta multiple plăgi și excoriații la nivelul feței, umărului, hemitoracelui și brațului drept”, a declarat Camelia Strungari, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Bistrița.

Cazul a semănat panică printre localnicii din Jimbor și din satele vecine. Oamenii spun că în ultimele zile au observat doi urși care dau târcoale gospodăriilor și chiar intră printre case.

„A fost aici în fața casei, a venit prin mălai, a coborât în jos, a venit și s-a culcat în rumeguș. Mi-e frică să ies afară, latră câinii”; „Umblă pe dealuri pe aici plin de urși, am și eu niște vaci, mi-a atacat un vițel”, spun localnicii.

