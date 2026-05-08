Acasă » Știri » Înșelată și trădată, Jane Fonda e cu inima frântă după moartea soțului. Mesaj trist după ce a rămas văduvă

Înșelată și trădată, Jane Fonda e cu inima frântă după moartea soțului. Mesaj trist după ce a rămas văduvă

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 10:37
Înșelată și trădată, Jane Fonda e cu inima frântă după moartea soțului. Mesaj trist după ce a rămas văduvă
Foto: social media

Actrița Jane Fonda traversează un moment emoționant după dispariția fostului său soț, omul de afaceri Ted Turner, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Fondatorul CNN și una dintre cele mai influente figuri din industria media globală ar fi murit la vârsta de 87 de ani, lăsând în urmă o moștenire semnificativă în jurnalismul modern și în afacerile media.

Jane Fonda și Ted Turner au fost căsătoriți timp de un deceniu, între 1991 și 2001, relația lor fiind intens mediatizată la momentul respectiv. Întâlnirea dintre cei doi a reunit două personalități puternice: o actriță premiată și implicată în activism social și un magnat al televiziunii, cunoscut pentru crearea CNN și pentru expansiunea rapidă a imperiului său media.

Ce mesaj a transmis Jane Fonda

În perioada căsniciei, Fonda a ales să se retragă parțial din cariera cinematografică, concentrându-se pe viața personală și pe proiecte sociale, în timp ce Turner continua să își dezvolte afacerile în domeniul media și să se implice în inițiative de mediu și filantropice. Diferențele de stil de viață și personalitate au fost, de-a lungul timpului, subiect de discuție în presa internațională.

Deși mariajul lor s-a încheiat în 2001, relația dintre cei doi a rămas una complexă și adesea descrisă ca fiind marcată de respect reciproc, dar și de tensiuni și neînțelegeri. În interviuri anterioare, Jane Fonda a vorbit despre impactul emoțional pe care această relație l-a avut asupra ei, subliniind că experiența alături de Turner a fost una intensă și definitorie pentru o perioadă importantă din viața sa.

„A intrat în viața mea ca un pirat glorios, romantic și imposibil de ignorat. Și nu am mai fost niciodată la fel. Nimeni nu-mi spusese până atunci că are nevoie de mine. Iar el nu era un om obișnuit – era creatorul CNN, un om cu o minte strălucită și un spirit competitiv rar. L-am iubit din toată inima mea. Și încă îl iubesc”, a transmis Jane Fonda.

Ted Turner este recunoscut la nivel mondial pentru contribuția sa majoră la transformarea industriei media. Prin lansarea CNN în 1980, el a revoluționat modul în care publicul consumă știri, introducând conceptul de televiziune de știri non-stop. De asemenea, a fost implicat în numeroase proiecte de conservare a mediului și inițiative caritabile, devenind o figură influentă și în afara domeniului media.

După despărțirea de Jane Fonda, Turner a continuat să fie activ în viața publică, în timp ce actrița și-a consolidat revenirea în cinematografie și activism, devenind una dintre cele mai vizibile voci în domeniul drepturilor civile și al schimbărilor climatice.

VEZI ȘI: Doliu în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu

Park Dong-bin a murit la 56 de ani. Actorul a fost găsit fără viață într-un restaurant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Rădulescu, prima reacție după ce a revenit în media: ”Să fie într-un ceas bun”
Știri
Mihaela Rădulescu, prima reacție după ce a revenit în media: ”Să fie într-un ceas bun”
Adio, somon? Specia e pe cale de dispariție, iar Spania va interzice pescuitul
Știri
Adio, somon? Specia e pe cale de dispariție, iar Spania va interzice pescuitul
Statul român nu știe exact câți angajați are
Mediafax
Statul român nu știe exact câți angajați are
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor salarial
Gandul.ro
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie
Digi24
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră...
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Mediafax
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Parteneri
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor!...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
Digi24
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
Uleiul de motor s-a schimbat la 31 martie: ce aduce noul standard GF-7
Promotor.ro
Uleiul de motor s-a schimbat la 31 martie: ce aduce noul standard GF-7
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descoperire remarcabilă în România: anticii, mai buni decât noi în acest domeniu-cheie
go4it.ro
Descoperire remarcabilă în România: anticii, mai buni decât noi în acest domeniu-cheie
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor salarial
Gandul.ro
Gradația de merit 2026. Ministerul Educației introduce pentru prima dată criterii oficiale pentru acest spor...
ULTIMA ORĂ
Mihaela Rădulescu, prima reacție după ce a revenit în media: ”Să fie într-un ceas bun”
Mihaela Rădulescu, prima reacție după ce a revenit în media: ”Să fie într-un ceas bun”
Marian Godină, eliminat de Gabi Tamaș! Am aflat ce se întâmplă la Survivor înainte de marea finală
Marian Godină, eliminat de Gabi Tamaș! Am aflat ce se întâmplă la Survivor înainte de marea finală
Adio, somon? Specia e pe cale de dispariție, iar Spania va interzice pescuitul
Adio, somon? Specia e pe cale de dispariție, iar Spania va interzice pescuitul
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit seismul
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit seismul
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie ...
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe 30 septembrie
Ce probleme de sănătate are Andreea Sasu, de fapt? S-a topit pe picioare, după spitalizare
Ce probleme de sănătate are Andreea Sasu, de fapt? S-a topit pe picioare, după spitalizare
Vezi toate știrile