Înșelată și trădată, Jane Fonda e cu inima frântă după moartea soțului. Mesaj trist după ce a rămas văduvă

Actrița Jane Fonda traversează un moment emoționant după dispariția fostului său soț, omul de afaceri Ted Turner, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Fondatorul CNN și una dintre cele mai influente figuri din industria media globală ar fi murit la vârsta de 87 de ani, lăsând în urmă o moștenire semnificativă în jurnalismul modern și în afacerile media.

Jane Fonda și Ted Turner au fost căsătoriți timp de un deceniu, între 1991 și 2001, relația lor fiind intens mediatizată la momentul respectiv. Întâlnirea dintre cei doi a reunit două personalități puternice: o actriță premiată și implicată în activism social și un magnat al televiziunii, cunoscut pentru crearea CNN și pentru expansiunea rapidă a imperiului său media.

Ce mesaj a transmis Jane Fonda

În perioada căsniciei, Fonda a ales să se retragă parțial din cariera cinematografică, concentrându-se pe viața personală și pe proiecte sociale, în timp ce Turner continua să își dezvolte afacerile în domeniul media și să se implice în inițiative de mediu și filantropice. Diferențele de stil de viață și personalitate au fost, de-a lungul timpului, subiect de discuție în presa internațională.

Deși mariajul lor s-a încheiat în 2001, relația dintre cei doi a rămas una complexă și adesea descrisă ca fiind marcată de respect reciproc, dar și de tensiuni și neînțelegeri. În interviuri anterioare, Jane Fonda a vorbit despre impactul emoțional pe care această relație l-a avut asupra ei, subliniind că experiența alături de Turner a fost una intensă și definitorie pentru o perioadă importantă din viața sa.

„A intrat în viața mea ca un pirat glorios, romantic și imposibil de ignorat. Și nu am mai fost niciodată la fel. Nimeni nu-mi spusese până atunci că are nevoie de mine. Iar el nu era un om obișnuit – era creatorul CNN, un om cu o minte strălucită și un spirit competitiv rar. L-am iubit din toată inima mea. Și încă îl iubesc”, a transmis Jane Fonda.

Ted Turner este recunoscut la nivel mondial pentru contribuția sa majoră la transformarea industriei media. Prin lansarea CNN în 1980, el a revoluționat modul în care publicul consumă știri, introducând conceptul de televiziune de știri non-stop. De asemenea, a fost implicat în numeroase proiecte de conservare a mediului și inițiative caritabile, devenind o figură influentă și în afara domeniului media.

După despărțirea de Jane Fonda, Turner a continuat să fie activ în viața publică, în timp ce actrița și-a consolidat revenirea în cinematografie și activism, devenind una dintre cele mai vizibile voci în domeniul drepturilor civile și al schimbărilor climatice.

