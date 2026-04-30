Park Dong-bin a murit la 56 de ani. Actorul a fost găsit fără viață într-un restaurant

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 12:58
Actorul Park Dong-bin a fost găsit fără viață într-un restaurant pe care se pregătea să-l deschidă în Pyeongtaek/ sursă foto: X

Actorul Park Dong-bin a fost găsit fără viață într-un restaurant pe care se pregătea să-l deschidă în Pyeongtaek, provincia Gyeonggi. Avea 56 de ani.

Potrivit informațiilor din presa străină, o cunoștință care îl ajuta cu noua afacere i-a descoperit cadavrul miercuri seară, 29 aprilie, în jurul orei 16:25, în zona Jangan-dong, în restaurantul pe care urma să îl deschidă. Autoritățile au declarat că nu există urme violență, urme ale unei infracțiuni sau sinucidere. O anchetă privind circumstanțele morții sale este în curs, potrivit Korea Times.

Trupul neînsuflețit al actorului va fi dus la Pădurea Păcii din Yongin, înainte de a fi înmormântat la Parcul Memorial Woosung. Funeraliile sunt programate pentru vineri, la ora 8:30, la Sala Funerară Civică Anseong din provincia Gyeonggi. Ceremonia de înmormântare este programată să aibă loc pe 1 mai.

Actorul a încetat din viață, lăsând în urmă soția sa, actrița Lee Sang-yi, și fiica lor în vârstă de trei ani. Acesta s-a căsătorit cu actrița Lee Sang-yi în februarie 2020, iar împreună au o fiică, Park Ji-yoo, născută în 2003, concepută după prin FIV (fertilizare in vitro).

„Meme-ul cu sucul”, în care actorul Park Dong-bin scuipă suc de portocale, lăsându-l să-i curgă din gură, după ce a aflat o veste șocantă în serialul MBC „Maybe Love” (2012-2013)

Născut Park Jong-moon în 1970, a debutat ca actor în filmul Shiri din 1998. De-a lungul anilor, și-a construit o carieră solidă în cinema și televiziune, însă a devenit cunoscut sub numele de „Unchiul Juice” datorită unei scene virale din drama din 2012 I Love You, I’m Sorry. În acea scenă, personajul său scuipă suc de portocale după ce află adevărul despre nașterea fiicei sale. Momentul a devenit un meme viral, aducându-i porecla „Juice Guy”.

