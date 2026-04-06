Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit

De: Alina Drăgan 06/04/2026 | 23:24
Dee Freeman s-a stins din viață /Foto: Instagram

Doliu în lumea cinematografiei! Celebra actriță Dee Freeman, cunoscută publicului din România pentru rolul din celebrul serial Tânăr și Neliniștit, s-a stins din viață. Aceasta a fost răpusă de o boală grea, cu care lupta de ceva timp. Anunțul trist al decesului a fost confirmat de către familie.

Actrița americană Dee Freeman a murit la vârsta de 66 de ani. Aceasta s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Vedeta suferea de cancer pulmonar în stadiul 4. A luptat până în ultima clipă cu boala, însă în cele din urmă corpul ei a cedat.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către familie. Dee Freeman și-a dat ultima suflare în data de 2 aprilie 2026, iar apropiații au descris ultimele sale momente ca fiind marcate de demnitate, curaj și sprijinul constant al familiei și fanilor.

„În numele familiei sale, cu cea mai profundă tristețe vă împărtășim această veste. Dee s-a stins liniștit pe 2 aprilie, după o luptă curajoasă și fără teamă cu cancerul.

Le mulțumim tuturor celor care au susținut-o pe Dee în timpul luptei sale. A fost copleșită să vadă câți oameni au ținut la ea și au încurajat-o. Știm că Dee este sus în ceruri, fiind o forța a naturii care a fost întotdeauna. Acum o face cu aripile ei de înger. Odihnește-te în pace, Dee”, este mesajul transmis de familia actriței.

Dee Freeman a lasă în urmă o carieră vastă. Aceasta și-a făcut debutul în actorie în anul 1995, când a apărut într-un episod al serialului Coach. Ulterior, a continuat să apară constant în producții TV, construindu-și o carieră în industria divertismentului american.

De-a lungul carierei sale, Dee Freeman a avut numeroase apariții în producții populare și longevive. Printre cele mai importante roluri se numără cele din producțiile: The Young and the Restless, Seinfeld, Dexter și Sistas.

De asemenea, actrița a mai marcat apariții și în alte seriale de succes precum: ER, The X-Files, 3rd Rock from the Sun, Shameless sau NCIS: Los Angeles.

 

CITEȘTE ȘI:

Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației

El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată

Iți recomandăm
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.
Știri
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a…
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”
Știri
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle…
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ...
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.
Horoscop 7 aprilie 2026. Zodia care pică în tentație și face cheltuieli mari
Horoscop 7 aprilie 2026. Zodia care pică în tentație și face cheltuieli mari
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle ...
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”
Alertă în România! Tiberiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Tiberiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Ramore dezvăluie începutul afacerii din Londra. La ce strategie a apelat pentru a avea succes: ”Este ...
Ramore dezvăluie începutul afacerii din Londra. La ce strategie a apelat pentru a avea succes: ”Este riscant!”
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Vezi toate știrile