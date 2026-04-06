Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit

Doliu în lumea cinematografiei! Celebra actriță Dee Freeman, cunoscută publicului din România pentru rolul din celebrul serial Tânăr și Neliniștit, s-a stins din viață. Aceasta a fost răpusă de o boală grea, cu care lupta de ceva timp. Anunțul trist al decesului a fost confirmat de către familie.

Actrița americană Dee Freeman a murit la vârsta de 66 de ani. Aceasta s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Vedeta suferea de cancer pulmonar în stadiul 4. A luptat până în ultima clipă cu boala, însă în cele din urmă corpul ei a cedat.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către familie. Dee Freeman și-a dat ultima suflare în data de 2 aprilie 2026, iar apropiații au descris ultimele sale momente ca fiind marcate de demnitate, curaj și sprijinul constant al familiei și fanilor.

„În numele familiei sale, cu cea mai profundă tristețe vă împărtășim această veste. Dee s-a stins liniștit pe 2 aprilie, după o luptă curajoasă și fără teamă cu cancerul. Le mulțumim tuturor celor care au susținut-o pe Dee în timpul luptei sale. A fost copleșită să vadă câți oameni au ținut la ea și au încurajat-o. Știm că Dee este sus în ceruri, fiind o forța a naturii care a fost întotdeauna. Acum o face cu aripile ei de înger. Odihnește-te în pace, Dee”, este mesajul transmis de familia actriței.

Dee Freeman a lasă în urmă o carieră vastă. Aceasta și-a făcut debutul în actorie în anul 1995, când a apărut într-un episod al serialului Coach. Ulterior, a continuat să apară constant în producții TV, construindu-și o carieră în industria divertismentului american.

De-a lungul carierei sale, Dee Freeman a avut numeroase apariții în producții populare și longevive. Printre cele mai importante roluri se numără cele din producțiile: The Young and the Restless, Seinfeld, Dexter și Sistas.

De asemenea, actrița a mai marcat apariții și în alte seriale de succes precum: ER, The X-Files, 3rd Rock from the Sun, Shameless sau NCIS: Los Angeles.

