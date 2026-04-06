Doliu în România! A murit Liviu Maior, fostul ministru al Educației

Profesorul Liviu Maior, una dintre personalitățile marcante ale istoriei și politicii românești, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani. De-a lungul carierei sale, Liviu Maior a avut un impact semnificativ atât în domeniul academic, cât și în cel politic, lăsând o amprentă durabilă asupra culturii, educației și diplomatiei României.

Născut și format în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Maior s-a consacrat ca specialist în istoria modernă și în studiul mișcării pentru emanciparea românilor din Transilvania. Cariera sa academică a fost remarcabilă, fiind recunoscut pentru cercetările aprofundate și contribuțiile semnificative în domeniul istoriei naționale.

Pe parcursul anilor, a fost distins cu numeroase premii și onoruri, inclusiv cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în 1993. De asemenea, titlul de Doctor Honoris Causa i-a fost conferit de trei universități din România: Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, semn al recunoașterii pe scară largă a contribuțiilor sale în domeniul academic.

Pe lângă activitatea sa universitară, Liviu Maior a avut un rol important în viața politică și administrativă a României post-decembriste. Între 1992 și 1996 a deținut funcția de Ministru al Educației, perioadă în care a coordonat reforme în sistemul educațional și a sprijinit dezvoltarea instituțiilor academice la nivel național. După încheierea mandatului ministerial, a fost ales senator, activând în Parlamentul României între 1996 și 2003. Experiența sa politică s-a extins și în domeniul diplomatic, fiind numit ambasador plenipotențiar al României în Canada între 2003 și 2005, unde a reprezentat interesele țării pe plan internațional și a consolidat relațiile bilaterale.

În paralel cu activitatea sa publică și politică, Liviu Maior a avut o legătură strânsă cu lumea sportului, fiind conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj între 1984 și 1991. În această perioadă, a contribuit la dezvoltarea și promovarea clubului, sprijinind activitățile sportive și performanța echipelor din cadrul clubului. Această implicare subliniază diversitatea intereselor sale și capacitatea de a influența pozitiv diferite domenii ale societății.

„Dumnezeu a mai luat lângă El un mare OM. Profesorul Liviu Maior a fost pentru mine, și pentru mulți alții, adevăratul MODEL de cultură, istorie, patriotism și caracter! Dumnezeu să îl primească acolo, lângă cei mai buni dintre cei mai buni”, a scris pe Facebook și Victor Ponta.

