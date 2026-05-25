Unde este valabilă asigurarea RCA românească. Ce trebuie să facă șoferii care călătoresc cu mașină proprie

De: Denisa Crăciun 25/05/2026 | 14:59
Polița RCA /Foto: Pixabay
Șoferii care călătoresc în străinătate cu mașina proprie trebuie să verifice cu atenție care sunt țările în care asigurarea RCA românească este valabilă. Chiar dacă în multe state europene este recunoscută, sunt câteva în care Cartea Verde este obligatorie sau chiar o asigurare suplimentară este esențială.

Polița RCA este asigurarea obligatorie pe care o au toate vehiculele înmatriculate în țara noastră. Șoferii preferă adesea să călătorească cu mașina proprie, în special datorită comodității. Cu toate acestea, românii trebuie să știe că este important să verifice valabilitatea asigurării în țările în care ajung și asta pentru că sunt câteva excepții în care nu este recunoscută. În acest caz, este necesară Cartea Verde sau o asigurare suplimentară. Pe lângă asta, este esențial ca șoferii să știe care sunt documentele pe care trebuie să le aibă atunci când merg la drum.

Unde este valabilă asigurarea RCA

Asigurarea RCA este valabilă automat în statele membre ale Uniunii Europene, fără să mai fie necesare alte documente la frontieră. De aceea, șoferii pot călători în următoarele țări fără probleme:

-Germania
-Franța
-Italia
-Grecia
-Bulgaria
-Ungaria
-Austria
-Spania
-Portugalia
-Belgia
-Olanda.

De asemenea, Cartea Verde include și state din afara Uniunii Europene, precum Turcia, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Maroc sau Republica Moldova.

Ce este Cartea Verde

Cartea Verde este documentul care arată faptul că mașina are o asigurare de răspundere civilă valabilă și în afara României. Aceasta este integrată în polița RCA și poate fi emisă atât în format fizic, cât și PDF. Chiar dacă este recunoscută de majoritatea țărilor, există excepții precum Lituania, Luxemburg și Portugalia care nu acceptă documentul în format PDF, așadar este recomandat să fie printată. Cartea Verde este necesară în special atunci când circuli în afara Uniunii Europene sau tranzitezi state unde verificările la frontieră sunt mai stricte.

Pe de altă parte, este important ca șoferii să știe care sunt toate documentele necesare în timpul unei călătorii. Ei trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau pașaportul; permisul de conducere valabil; certificatul de înmatriculare al mașinii; polița RCA; documentul Cartea Verde; împuternicire notarială, dacă mașina nu este pe numele șoferului și dovada ITP-ului valabil.

