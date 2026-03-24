Aparatul poliției care te amendează fără să te oprească. Îți verifică ITP și RCA în trafic

Un dispozitiv montat pe anumite mașini de Poliție schimbă modul în care sunt verificați șoferii în trafic. Sistemul funcționează în timp ce mașina se află în mers, poate detecta rapid vehiculele cu probleme fără opriri aleatorii și trimite alerte agenților. În viitor, ar putea verifica automat și alte informații importante despre conducătorii auto.

Pe unele mașini de Poliție a fost montat un sistem avansat de citire a numerelor de înmatriculare. Nu este doar o simplă cameră, ci un dispozitiv care funcționează permanent și monitorizează automat toate vehiculele din apropiere, identificând rapid eventualele nereguli.

În timp ce mașina de poliție patrulează, sistemul scanează automat numerele autoturismelor din față sau din sens opus.

Cum intervine echipajul de poliție când apare o alertă

Dacă un număr de înmatriculare figurează ca suspect sau este urmărit în baza de date, polițistul primește imediat o notificare. Astfel, echipajul poate interveni rapid și opri vehiculul pentru verificări. Alerta apare direct în sistemul din mașină, permițând polițistului să reacționeze fără întârziere.

„Dacă sistemul acesta identifică un număr dat în urmărire, apare alertă polițistului, polițistul se întoarce după tine și te trage pe dreapta”, susține Tavi Perțea, comisar șef în cadrul I.P.J. Bihor.

În acest moment, sistemul este utilizat în principal pentru identificarea rapidă a vehiculelor căutate. În viitor, autoritățile iau în calcul extinderea funcționalităților.

Cu alte cuvinte, verificările nu mai depind doar de opriri în trafic sau de filtre, ci pot fi realizate continuu, în timp ce mașina se deplasează. Astfel, vehiculele cu probleme pot fi identificate mult mai rapid.

Pe măsură ce aceste sisteme vor fi implementate pe scară largă, șoferii nu vor mai fi nevoiți să aștepte controale întâmplătoare, întrucât orice neregulă va putea fi detectată imediat de echipajele din trafic.

Sistemele automate de scanare a numerelor de înmatriculare sunt deja folosite în mai multe țări europene pentru monitorizarea traficului și identificarea rapidă a vehiculelor cu probleme, iar extinderea lor depinde de infrastructura tehnică și de conectarea bazelor de date.

