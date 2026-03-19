Acasă » Știri » Schimbări majore în Codul rutier. Românii ar putea rămâne fără permis pentru neplata amenzilor

De: Iancu Tatiana 19/03/2026 | 13:09
Amenzi pentru șoferi!/ Sursa foto: Pixabay

Din data de 1 iulie 2026, amenzile din trafic vor fi mult mai usturătoare! O dată cu majorarea salariului minim pe economie, Codul Rutier va suferi schimbări drastice în ceea ce privește sancțiunile. Cea mai aspră măsură care va fi adaptată este legată de neplata amenzilor primite. În cazul în care amâni să plătești, te-ai putea trezi oricând cu permisul suspendat.

Regulile se schimbă, iar abaterile vor fi sancționate mult mai drastic, odată cu mărirea salariului minim pe economie la 4.325 de lei din data de 1 iulie. Punctul de amendă reprezintă 5% din valoare, acest lucru însemnând că va fi egal cu 216,25 de lei.

Schimbări masive

Noile reglementări vizează o sumă mai mare pentru amenzi, dar și suspendarea permisului în cazul în care acestea nu vor fi achitate la timp. În funcție de gravitatea contravenției, polițiștii stabilesc câte puncte amendă vor fi aplicate. Totuși, această decizie vine la pachet și cu un termen de 90 de zile de plată. Trebuie să știi că de la comunicarea procesului verbal ai maximum trei luni la dispoziție să scoți din buzunar banii, altfel vei fi sancționat suplimentar prin suspendarea permisului.

OUG 7/2026 stabilește această măsură, iar indiferent de autovehicul, cel care a comis contravenția va plăti și i se va reține permisul de conducere. Fie că ești șofer de tramvai, de tir, de tractor sau de motocicletă, trebuie să plătești amenzile la timp. De reținut este faptul că pentru fiecare 50 de lei neplătiți se aplică o zi în plus fără permis. Pe scurt, pe măsură ce suma datorată crește, se mărește și perioada în care șoferul își pierde dreptul de a conduce.

Reținerea permisului auto va începe mai târziu de la expirarea celor 90 de zile. Noile măsuri vizează ca o dată cu ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după ce termenul limită s-a scurs, să se mai acorde un interval suplimentar înainte ca sancțiunea să fie aplicată. În acest fel, suspendarea încetează la ora 24:00 a ultimei zile în raport cu suma restantă și poți conduce din nou abia după ce ai achitat fiecare leu din amenzile restante.

Citește și:

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Dana Roba, după ce l-a văzut pe bărbatul care a făcut gender reveal cu două femei
Cum a reacționat Dana Roba, după ce l-a văzut pe bărbatul care a făcut gender reveal cu două femei
Un avion a aterizat de urgență în București, după ce a avut loc un incident în zbor
Un avion a aterizat de urgență în București, după ce a avut loc un incident în zbor
Ministrul Educației, anunț despre Evaluarea Națională și Bacalaureat
Ministrul Educației, anunț despre Evaluarea Națională și Bacalaureat
Fratele lui Dani Mocanu primele declarații după condamnare: ”Merg la pușcărie ca la cofetărie”
Fratele lui Dani Mocanu primele declarații după condamnare: ”Merg la pușcărie ca la cofetărie”
Cine este femeia cu care s-a afișat Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu
Cine este femeia cu care s-a afișat Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu
A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist
A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist
Vezi toate știrile