După cât timp scapi de amenda rutieră în 2026. Termenul legal pe care puțini șoferi îl știu

Amenzile rutiere în România sunt numeroase. Șoferii se întreabă de fiecare dată dacă pot fi anulate sau prescrise. Chiar dacă pare că aceste lucruri sunt imposibile, codul rutier spune altceva. Puțini șoferi cunosc aceste detalii.

În fiecare zi se scriu amenzi pentru șoferii din România. Principalele motive sunt fie că parchează în zone ilegale, fie trec pe roșu sau depășesc limita de viteză. De asemenea, atunci când se trezesc că trebuie să plătească sume enorme ei se întreabă dacă pot fi anulate sau prescrise.

Puțini șoferi știu că amenda poate fi contestată în anumite condiții, iar peste un anumit interval de timp, acestea pot fi chiar și prescrise. Totuși, dacă oficialii decid că amenda nu se poate anula, iar oamenii nu o achită pot fi sancționați.

În cât timp scapi de amendă

Dacă te-ai ales cu amendă rutieră în 2026, este bine să știi că există situații în care poate fi anulată. Dacă documentele nu au fost trimise în termenul prevăzut de lege și anume, în două luni, amenda poate fi revocată. Este important ca șoferii să țină cont de acest aspect. Prescripția poate fi și ea posibilă. Termenul este de cinci ani și se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, adică după un an din momentul în care amenda a fost aplicată. Dacă amenda a fost primită în 2026, se va prescrie în data de 31 decembrie 2032.

Cum poți anula amenda

Totodată, amenda nu este neapărat să fie definitivă. Ea poate fi contestată în anumite situații. Termenul pentru depunerea cererii de contestare este de 15 zile de la data aplicării sancțiunii. Șoferii trebuie să urmeze câțiva pași obligatorii. Primul pas este achitarea taxei judiciare de timbru la primăria de domiciliu, apoi plângerea se depune la judecătoria competentă, fie cea de domiciliu, fie cea din localitatea unde a fost aplicată sancțiunea. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: plângerea scrisă, copia procesului-verbal, dovada plății taxei și eventuale probe, cum ar fi fotografii sau înregistrări. Cei care au și dovezi care să susțină argumentele pentru care fac contestația le pot atașa la dosar. De asemenea, anularea mai este posibilă dacă procesul verbal nu este scris corect. El trebuie să includă numele agentului constatator, datele contravenientului, CNP-ul sau informațiile firmei, detaliile autovehiculului, descrierea faptei, data comiterii și semnătura polițistului

