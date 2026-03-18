Amenda considerabilă pe care Ilan Laufer a primit-o în urma accidentului! A încălcat trei reguli de circulație

Accidentul în care a fost implicat l-a costat scump pe Ilan Laufer. Fostul ministru al mediului de afaceri a primit o amendă considerabilă în urma celor întâmplate. Se pare că oamenii legii au stabilit că acesta a încălcat trei reguli de circulație și l-au sancționat în consecință. Ce amendă a primit Ilan Laufer?

Ieri, 17 martie, în jurul orei 8:50, Ilan Laufer și gemenii săi în vârstă de 5 ani au fost implicați într-un accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu din București, fiind loviți de o mașină în timp ce se aflau pe trotinetă. În urma celor întâmplate, fostul ministru s-a ales cu capul spart, iar cei mici cu răni ușoare.

Accidentul l-a costat scump pe Ilan Laufer

Ilan Laufer a primit o amendă considerabilă în urma accidentului în care a fost implicat marți dimineață. Acesta s-a angajat în traversarea unei treceri de pietoni pe o trotinetă electrică, pe care se aflau și cei doi copii ai săi, moment în care a fost lovit de un autovehicul.

Se pare că oamenii legii au stabilit că Ilan Laufer a încălcat trei reguli de circulație: a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu, a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare, iar în momentul în care a ajuns la trecere nu a coborât de pe trotinetă, așa cum prevede legea.

Pentru toate acestea, fostul ministru al mediului de afaceri s-a ales cu o amendă contravențională în cuantum de 2.430 de lei.

Ilan Laufer, primele declarații în urma accidentului

Ilan Laufer a vorbit despre cele întâmplate și s-a arătat recunoscător că atât el, cât și copiii săi nu au fost răniți gravă. Acesta a declarat că s-a asigurat în momentul în care s-a angajat în traversarea străzii, însă șoferița ce l-a accident nu a fost atentă, asigurându-se doar într-o singură direcție.

„Toată lumea e bine, slavă Domnului, nimic foarte grav. Accidentul s-a întâmplat pe o trecere, eu am ajuns la trecere, m-am oprit, am crezut că mașina care vine să traverseze va opri, era cu piciorul pe frână. Am intrat pe trecere și în momentul acela, mașina a accelerat. Mi-am dat seama că, de fapt, doamna de la volan se uita în stânga să vadă dacă vine vreo mașină ca să treacă strada și nu s-a uitat pe direcția din care veneam eu, din dreapta. Viteză mare nu avea mașina, fiindcă încetinea în momentul în care a venit, și de aceea și eram sigur că ea va opri ca să trec eu. Atunci am intrat pe trecere. Dar, de fapt, doamna se uita în stânga. A văzut că nu vine o mașină din stânga, a accelerat și din păcate a accelerat în noi. Au venit Poliția, două mașini SMURD care ne-au acordat primul ajutor. Eu am capul spart, copiii s-au julit puțin pe la mâini, pe la picioare, pe la barbă, dar sunt în regulă ei. Eram toți trei pe trotinetă, dar e o trotinetă mare cu trei ghidoane gândită pentru așa ceva. Nu zic că nu e periculos, dar eu merg mereu foarte prudent. Nu aveam căști de protecție. Polițiștii mi-au făcut test de alcoolemie și m-au trimis la accidente ușoare în 24 de ore”, a declarat Ilan Laufer.

