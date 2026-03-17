Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea de pietoni pe trotinetă”

Adrian Oianu îl ia la rost pe Ilan Laufer după accidentul cu trotineta! Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Adrian Oianu a avut o reacție extrem de dură, criticând decizia de a merge pe trotinetă cu doi minori. Designerul nu s-a ferit deloc și a explicat, punct cu punct, de ce consideră situația extrem de periculoasă. CANCAN.ro are toate culisele discuțiie!

Adrian Oianu a spus că regulile de circulație au fost încălcate clar, iar riscurile au fost uriașe. De asemenea, designerul a mai spus și că astfel de gesturi pot avea consecințe dramatice. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primul rând, e ilegal să traversezi pe trecerea de pietoni pe trotinetă, trebuie să mergi pe lângă ea. Doi copii pe trotinetă, am înnebunit la cap, nu există așa ceva, este o iresponsabilitate totală.”

Accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer a stârnit reacții puternice, mai ales după ce s-a aflat că cei doi copii ai săi erau alături de el. Adrian Oianu a insistat asupra faptului că astfel de situații pot fi evitate, dacă regulile sunt respectate cu strictețe. El a atras atenția asupra pericolelor pe care le implică utilizarea trotinetelor electrice în mod necorespunzător. De cealaltă parte, Ilan Laufer a spus că nu ar încuraja pe nimeni să repete gestul.

„Imprudența asta este doar a părintelui, este total responsabil pentru copii, nu au nicio șansă într-o astfel de situație. Cum pleci de acasă cu doi copii pe trotinetă și traversezi intersecția mergând pe ea, așa ceva nu există.”

„Nu aș încuraja pe altcineva să facă așa ceva, repet, a fost un moment nefericit și îmi asum”, a declarat Laufer.

Ilan Laufer, luat la rost de Adrian Oianu

În timpul intervenției sale, Ilan Laufer a oferit detalii despre momentul impactului și a explicat cum a reacționat în fracțiuni de secundă. Acesta a spus că instinctul de protecție a fost imediat și că a făcut tot posibilul pentru a-și proteja copiii. Declarațiile sale au venit ca o încercare de a liniști opinia publică, mai ales în ceea ce privește starea celor mici. Potrivit lui, copiii nu au fost răniți, iar el a fost cel care a suportat impactul mai puternic.

„Când ești pe trotinetă în viteză, te înfigi în el, nu ai nicio altă șansă, este extrem de periculos. Eu mă încrunt la oameni care trec singuri pe trotinetă, darămite cu doi copii, este de neconceput.”

„Copiii sunt ok, fiindcă i-am ferit eu cu corpul în momentul impactului, eu m-am lovit mai tare,” a spus însă Laufer.

Adrian Oianu a continuat să critice dur gestul, considerând că astfel de situații nu ar trebui să existe.

„Este o iresponsabilitate totală, nu pot să înțeleg cum cineva își asumă un asemenea risc cu propriii copii. Nu s-a întâmplat nimic mai grav, iar asta este cel mai important lucru, dar putea fi mult mai rău.”

În același timp, Ilan Laufer a transmis că a învățat din această experiență și că nu ar mai repeta niciodată o astfel de greșeală.

„Am învățat din asta și nu aș mai face niciodată așa ceva, pentru că siguranța copiilor este pe primul loc.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

