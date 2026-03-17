Cine este tânăra care a murit nevinovată într-un tragic accident din Cluj. Aletta avea numai 29 de ani şi era însărcinată

Aletta, o tânără de 29 de ani din Cluj-Napoca, însărcinată și aflată la începutul unui nou capitol al vieții, a murit după ce a fost lovită pe trotuar de un autoturism proiectat în urma unui accident rutier.

Impactul a fost atât de puternic încât femeia a fost strivită de un zid și nu a mai putut fi salvată, în ciuda manevrelor de resuscitare și a transportului rapid la spital.

Cine este tânăra care a murit nevinovată într-un tragic accident din Cluj

Primele informații arată că accidentul s-a produs după ce șoferul unui Audi ar fi schimbat banda fără să se asigure, lovind un Peugeot condus de o femeie. Mașina acesteia a fost aruncată pe trotuar, unde se aflau trei tinere.

Două dintre ele au reușit să se ferească, însă Aletta a fost lovită în plin. Aceasta a fost găsită în stop cardio-respirator, iar ulterior a murit la spital.

Tânăra lucra la o clinică de înfrumusețare din Cluj, iar colectivul a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Cu inimile frânte anunțăm că draga noastră colegă, Aletta, a plecat dintre noi mult prea devreme, în urma unui tragic accident. Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă. Ne vor lipsi râsetele și prezența ei. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita niciodată, Aletta”.

Aletta avea numai 29 de ani şi era însărcinată

În urma tragediei, IPJ Cluj a transmis un comunicat oficial:

“În data de 16 martie a.c., în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale. La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul”.

