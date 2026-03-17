Prima reacție a Alinei Laufer, după ce soțul și copiii săi au fost loviți de o mașină: ”A dat cineva peste ei”

Familia Ilan Laufer a trecut printr-un moment de panică dimineață, după ce tatăl a fost implicat într-un accident minor în timp ce se afla împreună cu cei doi copii gemeni pe drum spre grădiniță. Potrivit informațiilor, impactul s-a produs pe o trecere de pietoni din zona centrală a Bucureștiului, la intersecția străzii Griviței cu Dacia, fără a se înregistra victime grave.

Accidentul a avut loc în timp ce Ilan Laufer circula pe trotinetă, însoțit de gemenii familiei, Davina și Nathaniel, în vârstă de cinci ani. Conform relatărilor, mașina implicată în incident nu a respectat prioritatea pietonilor, efectuând o manevră de dreapta fără a acorda atenție celor aflați pe trecere. Din fericire, în urma coliziunii, nimeni nu a necesitat îngrijiri medicale urgente, iar familia a decis să gestioneze situația fără implicarea autorităților.

Cum a reacționat Alina Laufer după accident

Deși Ilan Laufer a suferit o lovitură la cap, acesta nu a considerat necesar să se prezinte la spital și a continuat-și activitățile de zi cu zi. Cei doi copii gemeni au fost ușor speriați, însă starea lor generală a rămas bună. Incidentul nu a afectat programul zilnic al familiei, care și-a continuat activitățile în mod normal după ce rudele apropiate au venit să ajute la supravegherea celor mici.

Alina a declarat că toți sunt în siguranță, inclusiv copiii. Cei mici nu au mai fost duși la grădiniță, ci aduși acasă pentru că s-au speriat.

“Nu s-a întâmplat ceva foarte grav, nu s-au accidentat rău. Ilan era pe trotinetă, se ducea cu copiii la grădiniță. Copiii erau pe trotinetă și ei. A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni. Toată lumea e ok, nu avem daune majore. Gemenii de 5 ani s-au speriat, sunt acasă, nu i-am mai dus nicăieri, nu s-au mai dus la grădiniță. O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni, a făcut dreapta pe bretea și asta e. Nu o să depunem nicio plângere. Ziua de azi funcționează și decurge normal, suntem cu treabă! Ilan s-a lovit la cap dar nu s-a dus la spital. A căzut destul de rău. Au venit socrii mei la noi să ne ajute și să stea astăzi cu copiii. Eu am ceva treabă de făcut!”, a declarat Alina Laufer pentru Click!

Evenimentul scoate în evidență riscurile pe care le implică deplasarea pe trotinetă în zonele urbane aglomerate, mai ales atunci când sunt implicați copii. Specialiștii în siguranța rutieră recomandă utilizarea echipamentelor de protecție și atenția sporită la trecerile de pietoni, chiar și în condiții de trafic aparent controlat.

Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”

Cum au reacționat copiii Alinei Laufer când au aflat că vor avea o surioară. Vedeta urmează să devină mămică pentru a patra oară