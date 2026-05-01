Doliu pentru U Cluj! A murit Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului

De: Irina Maria Daniela 01/05/2026 | 23:30
Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători de fotbal din istoria Universității Cluj, a murit. Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut de clubul arădean. Fostul jucător de fotbal avea 74 de ani. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Anunțul decesului a fost făcut de Universitatea Cluj, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. Conducerea clubului a subliniat contribuția importantă a fostului fundaș la istoria „Șepcilor roșii” și a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia fostului jucător.

„Astăzi ne luăm rămas bun de la Ioan Ciocan, unul dintre marii jucători din istoria Universității Cluj.

Ajuns la „U” în sezonul 1978/1979, Ioan Ciocan a fost un pilon al defensivei „studenților” până la finalul anului 1987, evoluând constant atât în prima divizie, cât și în eșalonul secund. De-a lungul carierei sale în alb și negru, a îmbrăcat tricoul Universității în 313 meciuri și a înscris patru goluri.

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a transmis Universitatea Cluj pe Facebook.

Cine a fost fotbalistul Ioan Ciocan

Și-a început cariera la Arieșul Turda, în 1961. Fostul fundaș a debutat la seniori când avea doar 17 ani, în 1969. La începutul sezonului 1978-1979 a ajuns la U Cluj, în Divizia B, unde s-a impus ca titular din primul meci – echipa a jucat cu CSM Reșița, scor 3-0.

A marcat primul gol în același sezon, în returul cu CFR – scor 4-1. În etapa următoare, a înscris împotriva formației Dacia Orăștie, pe care U Cluj a învins-o cu scorul de 8-0. La finalul stagiunii, echipa sa a promovat în Divizia A.

Din păcate, în 1982 U Cluj a revenit în Divizia B. Ioan Ciocan a rămas titular și a lipsit de la 5 meciuri în trei sezoane. Soarele a ieșit din nou pe strada clubului clujean, când a reușit să promoveze din nou în ediția 1984-1985.

Potrivit presei sportive, a fost om de bază și în perioada 1985-1987, în Divizia A. A avut 65 de apariții și a marcat de 3 ori. Fostul fundaș Ioan Ciocan a început sezonul 1987-1988 cu dreptul: a înscris golul victoriei în minutul 90, în meciul cu Olt Scornicești (1-0). A mai jucat 15 partide și apoi și-a luat adio de la U Cluj pe 12 decembrie 1987, în meciul pierdut cu 1-2 în fața celor de la Corvinul Hunedoara. S-a întors la Arieșul Turda, unde cariera sa de fotbalist s-a și încheiat.

Câte goluri a marcat Ioan Ciocan

În palmaresul său, fotbalistul a adunat un total de 313 meciuri oficiale în tricoul Universității Cluj. În cadrul acestor partide, a reușit să înscrie 8 goluri.

Liga 1: 179 meciuri / 4 goluri

Liga 2: 127 meciuri / 4 goluri

Cupa României: 7 meciuri / 0 goluri

CITEȘTE ȘI:

Tragedie cumplită într-o clinică din București. Fiul unui medic cunoscut a fost găsit fără viață de propriul tată

Imaginile durerii de la înmormântarea lui Andrei din Giurgiu. Avea doar 21 de ani

Recomandarea video

Iți recomandăm
Momente penibile, pe un teren de fotbal din România. Ambulanța, obligată să intervină de urgență, împinsă pe gazon
Știri
Momente penibile, pe un teren de fotbal din România. Ambulanța, obligată să intervină de urgență, împinsă pe gazon
Momente de panică în Peru. Un fost fotbalist a fost împușcat mortal într-un club de noapte
Sport
Momente de panică în Peru. Un fost fotbalist a fost împușcat mortal într-un club de noapte
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film...
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York
Adevarul
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey...
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Mediafax
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce să-mi fie milă? Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”
Click.ro
Reacția dură a Marinei Almășan, după prima victorie în procesul cu Georgică Cornu: „De ce...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern...
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor
Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor
Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu
Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu
Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au ...
Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au convins să fac asta fără să mi-o ceară”
5 zodii sunt protejate de Univers în luna mai. Vin bani, vești bune și schimbări spectaculoase
5 zodii sunt protejate de Univers în luna mai. Vin bani, vești bune și schimbări spectaculoase
Vezi toate știrile