Doliu pentru U Cluj! A murit Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului

Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători de fotbal din istoria Universității Cluj, a murit. Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut de clubul arădean. Fostul jucător de fotbal avea 74 de ani. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

A murit Ioan Ciocan

Anunțul decesului a fost făcut de Universitatea Cluj, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. Conducerea clubului a subliniat contribuția importantă a fostului fundaș la istoria „Șepcilor roșii” și a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia fostului jucător.

„Astăzi ne luăm rămas bun de la Ioan Ciocan, unul dintre marii jucători din istoria Universității Cluj. Ajuns la „U” în sezonul 1978/1979, Ioan Ciocan a fost un pilon al defensivei „studenților” până la finalul anului 1987, evoluând constant atât în prima divizie, cât și în eșalonul secund. De-a lungul carierei sale în alb și negru, a îmbrăcat tricoul Universității în 313 meciuri și a înscris patru goluri. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a transmis Universitatea Cluj pe Facebook.

Cine a fost fotbalistul Ioan Ciocan

Și-a început cariera la Arieșul Turda, în 1961. Fostul fundaș a debutat la seniori când avea doar 17 ani, în 1969. La începutul sezonului 1978-1979 a ajuns la U Cluj, în Divizia B, unde s-a impus ca titular din primul meci – echipa a jucat cu CSM Reșița, scor 3-0.

A marcat primul gol în același sezon, în returul cu CFR – scor 4-1. În etapa următoare, a înscris împotriva formației Dacia Orăștie, pe care U Cluj a învins-o cu scorul de 8-0. La finalul stagiunii, echipa sa a promovat în Divizia A.

Din păcate, în 1982 U Cluj a revenit în Divizia B. Ioan Ciocan a rămas titular și a lipsit de la 5 meciuri în trei sezoane. Soarele a ieșit din nou pe strada clubului clujean, când a reușit să promoveze din nou în ediția 1984-1985.

Potrivit presei sportive, a fost om de bază și în perioada 1985-1987, în Divizia A. A avut 65 de apariții și a marcat de 3 ori. Fostul fundaș Ioan Ciocan a început sezonul 1987-1988 cu dreptul: a înscris golul victoriei în minutul 90, în meciul cu Olt Scornicești (1-0). A mai jucat 15 partide și apoi și-a luat adio de la U Cluj pe 12 decembrie 1987, în meciul pierdut cu 1-2 în fața celor de la Corvinul Hunedoara. S-a întors la Arieșul Turda, unde cariera sa de fotbalist s-a și încheiat.

Câte goluri a marcat Ioan Ciocan

În palmaresul său, fotbalistul a adunat un total de 313 meciuri oficiale în tricoul Universității Cluj. În cadrul acestor partide, a reușit să înscrie 8 goluri.

Liga 1: 179 meciuri / 4 goluri

Liga 2: 127 meciuri / 4 goluri

Cupa României: 7 meciuri / 0 goluri

