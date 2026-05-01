Momente penibile, pe un teren de fotbal din România. Ambulanța, obligată să intervină de urgență, împinsă pe gazon

FC Voluntari a obținut o victorie importantă în etapa a șaptea a play-off-ului ligii secunde, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața formației FC Bihor, într-un meci marcat nu doar de tensiune sportivă, ci și de incidente neobișnuite petrecute pe final.

Partida disputată pe stadionul „Anghel Iordănescu” a fost una echilibrată, cu momente de intensitate ridicată de ambele părți. Gazdele au reușit să dea lovitura decisivă în minutul 86, când au marcat golul victoriei în urma unei faze fixe, consolidându-și astfel poziția în clasament. Succesul le-a permis ilfovenilor să urce pe locul secund, menținându-se în cursa pentru promovarea directă.

Ambulanța n-a mai pornit

Dincolo de evoluția sportivă, finalul confruntării a fost umbrit de un incident grav. În prelungirile jocului, în urma unui duel dur, un jucător al echipei gazdă a suferit o accidentare serioasă, necesitând intervenția imediată a echipei medicale. Situația a devenit rapid tensionată.

Evenimentele au căpătat însă o turnură neașteptată în momentul în care ambulanța prezentă la stadion a întâmpinat probleme tehnice. Vehiculul nu a putut porni pentru a ajunge la locul accidentării, ceea ce a dus la o situație rar întâlnită pe terenurile de sport. Pentru a depăși blocajul, mai multe persoane aflate în apropiere, inclusiv jucători, au intervenit și au împins ambulanța pentru a o pune în mișcare.

Întreaga scenă s-a desfășurat sub privirile spectatorilor și ale oficialilor, generând momente de confuzie și îngrijorare. În tot acest timp, echipa medicală a acordat îngrijiri jucătorului accidentat direct pe teren, într-o intervenție care a durat aproximativ opt până la zece minute. Ulterior, sportivul a fost urcat în ambulanță și transportat către spital pentru investigații suplimentare.

Meciul a fost reluat pentru scurt timp după marcarea golului decisiv, însă atmosfera a fost inevitabil afectată de cele întâmplate. Victoria obținută de FC Voluntari le oferă acestora un avantaj important în clasament, depășindu-și contracandidatele directe și rămânând în lupta pentru promovare.

