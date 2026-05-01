Momente penibile, pe un teren de fotbal din România. Ambulanța, obligată să intervină de urgență, împinsă pe gazon

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 13:26
Foto: TikTok

FC Voluntari a obținut o victorie importantă în etapa a șaptea a play-off-ului ligii secunde, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața formației FC Bihor, într-un meci marcat nu doar de tensiune sportivă, ci și de incidente neobișnuite petrecute pe final.

Partida disputată pe stadionul „Anghel Iordănescu” a fost una echilibrată, cu momente de intensitate ridicată de ambele părți. Gazdele au reușit să dea lovitura decisivă în minutul 86, când au marcat golul victoriei în urma unei faze fixe, consolidându-și astfel poziția în clasament. Succesul le-a permis ilfovenilor să urce pe locul secund, menținându-se în cursa pentru promovarea directă.

Ambulanța n-a mai pornit

Dincolo de evoluția sportivă, finalul confruntării a fost umbrit de un incident grav. În prelungirile jocului, în urma unui duel dur, un jucător al echipei gazdă a suferit o accidentare serioasă, necesitând intervenția imediată a echipei medicale. Situația a devenit rapid tensionată.

Evenimentele au căpătat însă o turnură neașteptată în momentul în care ambulanța prezentă la stadion a întâmpinat probleme tehnice. Vehiculul nu a putut porni pentru a ajunge la locul accidentării, ceea ce a dus la o situație rar întâlnită pe terenurile de sport. Pentru a depăși blocajul, mai multe persoane aflate în apropiere, inclusiv jucători, au intervenit și au împins ambulanța pentru a o pune în mișcare.

Întreaga scenă s-a desfășurat sub privirile spectatorilor și ale oficialilor, generând momente de confuzie și îngrijorare. În tot acest timp, echipa medicală a acordat îngrijiri jucătorului accidentat direct pe teren, într-o intervenție care a durat aproximativ opt până la zece minute. Ulterior, sportivul a fost urcat în ambulanță și transportat către spital pentru investigații suplimentare.

Meciul a fost reluat pentru scurt timp după marcarea golului decisiv, însă atmosfera a fost inevitabil afectată de cele întâmplate. Victoria obținută de FC Voluntari le oferă acestora un avantaj important în clasament, depășindu-și contracandidatele directe și rămânând în lupta pentru promovare.

Iți recomandăm
Momente de panică în Peru. Un fost fotbalist a fost împușcat mortal într-un club de noapte
Sport
Momente de panică în Peru. Un fost fotbalist a fost împușcat mortal într-un club de noapte
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – F.C. Bihor, joi, 30 aprilie 2026, de la ora 19:00
Sport
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – F.C. Bihor, joi, 30 aprilie 2026, de la…
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada...
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite
Gandul.ro
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Adevarul
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
Digi24
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu. La ce a fost nevoit să se uite
Gandul.ro
În plin război cu PSD, lui Bolojan i s-au proiectat filme cu Grindeanu și Ciolacu....
Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute
Orașul din România în care s-au înregistrat -8 grade Celsius. Temperaturile rămân scăzute
”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc ...
”Cu tot cu motorină?”. Ce buget și-a alocat bărbatul din imagine, pentru 2 zile pe litoralul românesc de 1 mai
Cum se petrecea de 1 Mai pe vremea lui Ceaușescu. Manifestații grandioase și un spectacol rămas în ...
Cum se petrecea de 1 Mai pe vremea lui Ceaușescu. Manifestații grandioase și un spectacol rămas în istorie
În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider
În Vamă, mai scump ca pe Riviera Franceză. Cât costă un simplu magnet de frigider
Cum au fost întâmpinați petrecăreții la Loft. Au urcat-o pe un turn, deasupra mulțimii!
Cum au fost întâmpinați petrecăreții la Loft. Au urcat-o pe un turn, deasupra mulțimii!
Cât a plătit cuplul de seniori pentru un meniu de mici la malul mării? ”Avem buget nelimitat”
Cât a plătit cuplul de seniori pentru un meniu de mici la malul mării? ”Avem buget nelimitat”
Vezi toate știrile