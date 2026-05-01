Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor

Csaba Takács (70 de ani), fostul președinte executiv UDMR, a murit strivit într-un accident de tractor, în localitatea Cluj. Kelemen Hunor, actualul lider UDMR a făcut anunțul.

Accidentul a avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 1 mai, în localitatea Corneni, comuna Aluniș din Cluj Napoca. Csaba Takács, fostul lider UDMR, a murit după ce a fost prins și strivit sub un tractorul pe care îl conducea. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul punctului de lucru de la Gherla din cadrul ISU Cluj, care au intervenit rapid pentru extragerea victimei de sub tractor.

Din păcate, leziunile suferite de politicianul de 70 de ani au fost incompatibile cu viața, medicii fiind nevoiți să declare decesul. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica și circumstanțele evenimentului.

„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puţine momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniş, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor”, a transmis, vineri, ISU Cluj.

Kelemen Hunor, actualul președinte UDMR, a transmis un mesaj de condoleanță și și-a exprimat regretele pentru pierderea celui care a fost liderul UDMR timp de 30 de ani.

„Csaba Takács a murit într-un accident tragic. O frază de neînțeles. Niciodată nu crezi că vei ajunge să o rostești. Personal, îi datorez enorm lui Csaba Takács: mi-a fost mentor, un luptător neobosit de la care am avut ce învăța și un prieten loial. A fost marele martor al unor vremuri mari, făuritorul istoriei, eternul preşedinte executiv al RMDSZ, preşedintele Fundaţiei Communitas, şi mai ales inima comunităţii noastre, conştiinţa Federaţiei noastre. El a fost tovarășul nostru etern în luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Csaba Takács: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător, de la care am putut învăța, cel mai loial prieten ”, a scris Kelemen Hunor, liderul UDMR, într-un mesaj publicat pe Facebook.

