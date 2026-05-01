De: Daniel Matei 01/05/2026 | 22:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va ridica tarifele și restricțiile comerciale care afectează schimburile dintre Scoția și statul american Kentucky în industria whisky-ului și bourbonului, într-o decizie cu impact major asupra comerțului transatlantic.

Declarația a fost făcută joi, printr-o postare pe platforma Truth Social, în care Trump a explicat că măsura vine după ani de discuții privind facilitarea comerțului între cele două regiuni, ambele recunoscute pentru producția de băuturi spirtoase, notează Reuters.

„Oamenii au dorit acest lucru de mult timp, având în vedere că există un comerț important, în special legat de butoaiele din lemn folosite”, a transmis președintele american, referindu-se la legătura tradițională dintre industria whisky-ului scoțian și cea a bourbonului din Kentucky.

Anunțul vine după un acord comercial din 2025 care permitea Statelor Unite să aplice un tarif de bază de 10% pentru majoritatea bunurilor importate din Regatul Unit, inclusiv băuturile alcoolice.

Donald Trump, încântat de vizita lui Charles în SUA

Măsura este interpretată ca un semnal de relaxare a tensiunilor comerciale dintre SUA și Regatul Unit, într-un context în care industria whisky-ului scoțian a fost afectată de taxe și de scăderea exporturilor în ultimii ani.

Trump a spus că această măsură a fost luată „în onoarea Regelui și Reginei Regatului Unit”. El l-a lăudat intens pe Charles în timpul vizitei sale de stat de patru zile, afirmând că acesta este „cel mai mare rege”.

Deși motivul oficial al vizitei a fost aniversarea independenței SUA față de Marea Britanie, aceasta a vizat și consolidarea relației dintre cele două țări, relație care în ultima perioadă a fost tensionată, după ce Marea Britanie, alături de alți aliați europeni, a refuzat să se alăture războiului SUA–Israel împotriva Iranului.

„Regele și Regina m-au făcut să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit, aproape fără să-mi ceară deloc! O onoare minunată să îi avem pe amândoi în SUA”, a transmis Trump.

Doliu pentru U Cluj! A murit Ioan Ciocan, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului
Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii
Doctorița Daniela Maria Jovrea a murit la 53 de ani! Ultima ei dorință are legătură cu pacienții săi
Tragedie cumplită în Cluj. Fostul lider UDMR Csaba Takács a murit prins sub un tractor
Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu
5 zodii sunt protejate de Univers în luna mai. Vin bani, vești bune și schimbări spectaculoase
