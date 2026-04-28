Acasă » Știri » Știri externe » Noi tensiuni în familia regală britanică. Regele Charles, deranjat de declarațiile Prințului Harry despre Donald Trump

De: Daniel Matei 28/04/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia

Prințul Harry ar fi tensionat și mai mult relațiile cu familia regală britanică după o serie de declarații politice recente, inclusiv unele critice la adresa lui Donald Trump, ceea ce ar fi afectat șansele unei reconcilieri cu regele Charles.

Potrivit unor surse citate de RadarOnline, intervențiile publice ale ducelui de Sussex pe teme internaționale ar fi creat dificultăți suplimentare în contextul sensibil al vizitei de stat pe care regele Charles o efectuează în Statele Unite alături de regina Camilla.

Harry, în vârstă de 41 de ani, a participat recent la un forum de securitate la Kiev, unde a vorbit despre conflictele globale și a făcut apeluri către lideri internaționali, inclusiv către SUA, privind implicarea în crizele geopolitice. Comentariile sale au fost interpretate de unele surse ca fiind politice, ceea ce ar complica eforturile Palatului Buckingham de a menține neutralitatea diplomatică.

Comentariile lui Harry despre Donald Trump ar fi motivul pentru care Regele Charles nu se va întâlni cu fiul său

Potrivit acelorași surse, orice speranță de întâlnire între Harry și regele Charles în timpul vizitei din SUA ar fi fost serios diminuată, într-un moment în care Casa Regală se concentrează exclusiv pe agenda oficială.

„Există o înțelegere clară că această vizită este una strict diplomatică. Orice element personal ar distrage atenția de la obiectivele principale ale deplasării”, a declarat o sursă apropiată organizării vizitei.

RadarOnline susține că tensiunile dintre Harry și familia regală sunt amplificate și de poziționările sale publice repetate, inclusiv cele legate de politica internațională și lideri precum Donald Trump, subiecte considerate sensibile în contextul actual.

În ciuda speculațiilor, Palatul Buckingham a transmis că vizita regelui Charles în SUA este una oficială, concentrată pe consolidarea relațiilor bilaterale dintre Regatul Unit și Statele Unite, fără implicare în probleme familiale private.

Deocamdată, nu există indicii oficiale privind o întâlnire între tată și fiu în timpul acestei deplasări, iar programul regal rămâne strict dedicat evenimentelor diplomatice.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
