Un nou eveniment major în Familia Regală Britanică la care Prințul Harry și Meghan Markle nu au fost invitați, deși încă fac parte din familie

În acest weekend a avut loc tradiționala paradă Trooping the Colour din Marea Britanie, eveniment care marchează ziua de naştere a monarhului britanic. Potrivit presei internaționale, Prințul Harry și Meghan Markle, soția sa, nu au fost invitați să participe la paradă, deși fac parte în continuare din familie.

Prințul Harry și Meghan Markle, absenți de la Trooping the Colour

Cei doi soți, care locuiesc în California, America, au fost excluși din nou de la unul dintre cele mai importante evenimente ale Familiei Regale Britanice. Potrivit Express, Prințul Harry și Meghan Markle nu au fost trecuți pe lista invitaților.

Palatul a publicat un mesaj pe Instagram în care a anunțat:

„Cu peste 1.000 de soldați, 200 de cai și 300 de muzicieni care participă la paradă pentru a marca ziua oficială de naștere a Regelui, Trooping the Colour revine sâmbătă.”

Harry și Meghan nu au fost invitați

Potrivit presei britanice, Familia Regală nici nu s-a gândit să îi invite pe cei doi să ia parte la acest eveniment cu tradiție. Harry și Meghan s-au retras din îndatoririle regale în 2020. De atunci, prezența lor în cadrul evenimentelor de familie sau la balconul Palatului Buckingham a fost aproape inexistentă.

Cuplul a participat la ediția din 2022 a Trooping the Colour, organizată în cadrul sărbătorilor dedicate Jubileului de Platină al regretatei regine. Dar cei doi nu au lua parte la apariția de pe balcon alături de ceilalți membri ai Familiei Regale Britanice. Harry a mai participat și la ediția din 2019 a paradei împreună cu soția sa, Meghan Markle, la doar câteva săptămâni după nașterea fiului lor, Prince Archie.

Mesajul lui Harry din timpul Trooping the Colour

Prince Harry sends a special message to Invictus Germany Sports Festival 2026. “Thank you for your service…have a fantastic time in Dusseldorf”#PrinceHarry #InvictusGermany 🇩🇪 pic.twitter.com/N9w3wtrAgk — ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) June 13, 2026



La câteva minute de la apariția Familiei Regale în cadrul ceremoniei Trooping the Colour, Prințul Harry a publicat un mesaj pe rețelele sociale. Clipul video este adresat participanților la „Invictus Germany Sports Festival 2026”, eveniment care se desfășoară în perioada 12–14 iunie.

„Vă mulțumesc pentru serviciul vostru… să aveți parte de momente extraordinare la Düsseldorf. Sprijiniți-vă pe cei din jur atunci când aveți nevoie și celebrați tot ceea ce ați realizat, iar cel mai important, distrați-vă”, este mesajul adresat de Harry, în vârstă de 41 de ani, tuturor participanților.

Fostul membru activ al Familiei Regale este așteptat să revină în Regatul Unit luna viitoare pentru a participa la evenimentul care marchează un an până la startul Invictus Games 2027. Această competiție va avea loc în Birmingham în perioada 10 și 17 iulie 2027.

Ce este Trooping the Colour

Această ceremonie este o tradiție veche în Marea Britanie, de peste 260 de ani. Ceremonia marchează ziua oficială de naștere a suveranului britanic și reprezintă una dintre cele mai importante tradiții regale.

În fiecare an în luna iunie, peste 1.400 de militari, 200 de cai și aproximativ 400 de muzicieni participă la un impresionant spectacol de precizie militară, echitație și ceremonial, dedicat aniversării oficiale a monarhului.

Străzile din Londra devin arhipline, cu zeci de spectatori care flutură steagurile Marii Britanii în timp ce admiră defilările. Parada pornește de la Palatul Buckingham și traversează bulevardul The Mall până la Horse Guards Parade. În tot acest timp, membrii Familiei Regale participă la eveniment călare sau în trăsuri oficiale.

Evenimentul se încheie pe balconul Palatului Buckingham

Momentul final al acestei ceremonii este reprezentat de tradiționalul survol al aeronavelor Forțelor Aeriene Regale (RAF). Acest spectacol este urmărit de Regele Charles și familia sa de la celebrul balcon din Palatul Buckingham.

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