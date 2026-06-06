Ce face Familia Regală cu hainele vechi și alte lucruri de care nu mai au nevoie. Regina Elisabeta proceda fix ca bunicile noastre!

În timp ce tu ai un apartament plin cu lucruri de care ai sau nu nevoie, Familia Regală Britanică are de câteva mii de ori mai multe lucruri, răspândite prin mai multe palate și domenii regale. Dar te-ai întrebat vreodată ce fac prinții, prințesele, regii și reginele cu hainele vechi și alte lucruri de care nu mai au nevoie?

Experta în modă regală Bethan Holt, autoarea volumelor „The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style” și „The Queen: 70 Years of Majestic Style”, a explicat ce se întâmplă în spatele ușilor închise ale palatelor.

Ce face Familia Regală cu obiectele inutile

Potrivit expertei, Familia Regală are puține reguli când vine vorba despre obiectele pe care nu le mai folosesc. Fiecare membru decide ce vrea să facă în privința lucrurilor care devin „inutile”.

Unele lucruri sunt păstrate pentru posteritate, iar altele primesc alte întrebuințări. Holt susține că familia este formată din „oameni practici care vor ca obiectele de care nu mai au nevoie să fie folosite cât mai bine”.

Ce făcea Regina Elisabeta cu hainele ei

Se pare că mama Regelui Charles nu arunca hainele care nu îi mai plăceau. Era meticuloasă cu toate piesele vestimentare. Regina transforma frecvent articolele uzate sau nedorite în alte piese vestimentare pe care le purta din nou și din nou acasă, în reședințele sale regale.

„Era întotdeauna foarte atentă cu hainele sale și avea mentalitatea generației care a trăit războiul, așa că există numeroase povești despre cum reutiliza materialele pentru a crea piese noi”, spune Holt.

Când piesele vestimentare nu mai puteau fi purtate, ele ar fi devenit cârpe de curățenie. Fix cum făceau bunicile și mamele noastre!

Prințul Philip și Regele Charles făceau la fel

Potrivit expertei britanice, acest obicei al Reginei Elisabeta a fost preluat și de soțul și fiul ei. Una dintre piesele vestimentare pe care Charles o poartă de ani de zile este un palton camel, cu două rânduri de nasturi din piele și o curea distinctivă.

„Prințul Philip, Regele Charles și Prințesa Anne au o atitudine foarte asemănătoare cu cea a reginei Elisabeta. Îi vedem purtând aceleași articole vestimentare timp de decenii. De exemplu, regele Charles poartă adesea un palton care i-a aparținut tatălui său”, mai explică Holt.

Tatăl său a fost fotografiat pentru prima dată purtând aceeași piesă în 1956. În plus, Philip și-a purtat pantofii de nuntă timp de 70 de ani după căsătorie.

„Regina Elisabeta și prințul Philip au fost produsele unei generații marcate de raționalizarea din timpul războiului și de filosofia «repară și refolosește»”, spune Holt. „În ciuda averii și grandorii lor, au păstrat întotdeauna o atitudine realistă.”

Prințesa Anne poartă și ea piese vintage

Se pare că și Prințesa Anne are același obicei. Aceasta a fost văzută purtând un palton alb, vechi de 57 de ani. Prima dată l-ar fi purtat când avea 18 ani. Ulterior, a fost modificat ușor modificat prin adăugarea unui nou guler înainte de întâlnirea cu președintele Nigeriei, Bola Tinubu, în martie 2026.

„A purtat recent un palton vechi de 57 de ani la un banchet de stat”, susține Holt.

Ce făcea Prințesa Diana cu hainele sale

Potrivit Reader’s Digest, Prințesa Diana refolosea și transforma ținutele sale tot timpul. Una dintre rochiile sale bleu cu mâneci lungi, purtată într-o vizită în Portugalia în 1987, a reapărut 2 ani mai târziu la un bal caritabil, fără mâneci și cu un nou decolteu în formă de inimă.

Lady Di a vândut la licitație 79 de rochii în 1997. Aceasta a strâns peste 3 milioane de dolari pe care i-a donat pentru cercetarea cancerului și a SIDA.

Ce face Kate Middleton cu hainele purtate

Kate Middleton face și ea același lucru. Cel mai probabil este campioana reutilizării garderobei pe care o deține. Unele dintre ținutele sale preferate au reapărut la Crăciun, la Wimbledon și chiar la premiile BAFTA.

„Deține o pereche de cizme Penelope Chilvers pe care le poartă de 22 de ani”, potrivit expertei Holt.

Ce s-a întâmplat cu hainele Reginei Elisabeta

Potrivit expertei în modă regală Bethan Holt, o mare parte din garderoba reginei a fost păstrată. Aceasta se află în Turnul Rotund al Castelului Windsor și nu este deschisă publicului. O parte din obiecte au putut fi văzute într-o expoziție specială organizată la King’s Gallery, din Palatul Buckingham, pentru a marca ceea ce ar fi fost cea de-a 100-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a.

„Având în vedere importanța istorică a garderobei reginei Elisabeta, o mare parte din aceasta este conservată cu grijă într-o arhivă specială din Windsor, care găzduiește peste 4.000 de obiecte”, explică Holt. „Unele articole mai vechi din arhivă au găuri făcute de molii. Acest lucru sugerează că au fost uitate o perioadă într-un dulap înainte de a ajunge pe mâna restauratorilor profesioniști.”

Hainele Familiei Regale, în magazine second-hand

Se pare că unele piese vestimentare ajung la angajații Familiei Regale. Cei care nu vor să le păstreze ajung să le vândă, ulterior, unor magazine second-hand și sunt cumpărate de locuitorii din Marea Britanie. Unele piese sunt scoase apoi, după ani de zile, la licitații după ce cumpărătorii își dau seama ce articole valoroase au cumpărat.

„Există povești despre haine ale Prințesei Diana și ale lui Sarah Ferguson care au ajuns în magazine caritabile, adesea după ce au fost oferite angajaților, iar aceștia le-au donat ulterior”, spune Holt. „Este un amestec ciudat între piese păstrate cu grijă și afecțiune și altele de care s-a renunțat într-un mod surprinzător de neglijent.”

Ce face Familia Regală cu bijuteriile sale

Când vine vorba despre bijuterii, regula se schimbă. Acestea sunt transmise din generație în generație membrilor familiei. În timp ce bijuteriile Coroanei sunt deținute în custodie pentru națiune de către monarh și nu aparțin Familiei Regale, bijuteriile personale sunt exceptate.

„Există o colecție vastă de însemne ceremoniale istorice și bijuterii neprețuite, adunate și transmise de-a lungul generațiilor”, spune Holt. „Deși nu este interzis în mod explicit ca membrii să renunțe la ele, cred că se consideră mai degrabă gardienii acestor piese decât proprietarii lor.”

Tiara Lover’s Knot a Reginei Maria, creată în 1913, a fost purtată de Regina Elisabeta a II-a, prințesa Diana și Kate, prințesa de Wales. Broșa cu safir a Reginei Victoria, oferită de Prințul Albert cu o seară înainte de nunta lor din 1840, a fost transmisă tuturor reginelor care au urmat.

Bijuterii, scoase la licitație pentru plata taxelor

Experta a amintit și de cazul Prințesei Margaret. În 2006, celebra sa tiară Poltimore a fost vândută la casa de licitații Christie’s pentru aproape un milion de lire sterline, alături de alte obiecte. Banii obținuți au fost folosiți pentru plata taxelor de succesiune.

„Copiii lui Margaret au fost nevoiți să vândă bunuri pentru a plăti impozitul pe moștenire”, explică Holt. „Acest lucru arată că Familia Regală se confruntă adesea cu aceleași realități ca și restul oamenilor, chiar dacă la o scară mult mai sofisticată.”

Ce se întâmplă cu mobila deteriorată

Piesele de mobilier care nu mai sunt la modă sau nu mai sunt folosite se mută în arhivele Royal Trust. Unele dintre ele ajung în alte palate sau domenii. Mobila care este deteriorată și nu poate fi recondiționată este aruncată la gunoi.

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