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Cum au fost pedepsiți cei 23 de polițiști care au adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor

De: Irina Maria Daniela 03/06/2026 | 07:20
Cum au fost pedepsiți cei 23 de polițiști care au adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor
Cum au fost pedepsiți cei 23 de polițiști care au adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor. Sursa foto: Profimedia
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Peste 20 de polițiști care au fost însărcinați cu protecția Familiei Regale Britanice au fost mutați pe funcții cu atribuții restrânse, după ce au fost acuzați că au adormit în timpul serviciului la Windsor Castle. Aceștia și-ar fi lăsat posturile nesupravegheate, au anunțat autoritățile din Londra. 

Informația a fost publicată de tabloidul The Sun din Marea Britanie și a dat startul unei anchete de amploare care vizează polițiștii care ar trebui să păzează membri Coroanei și locuințele lor.

Au adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor

Potrivit Metropolitan Police Service, este vorba despre un total de 23 de ofițeri din cadrul unității Royalty and Specialist Protection. Toți au primit notificări oficiale pentru abateri disciplinare, potrivit CNN. 21 de ofițeri au fost deja repartizați la activități cu restricții, în urma unei anchete urgente declanșate în luna mai.

„Comportamentul reclamat este sub standardele înalte așteptate de la ofițerii noștri, în special de la cei care îndeplinesc roluri de protecție în prima linie”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției londoneze.

Polițiștii au lăsat posturile nesupravegheate

Incidentele au ieșit la iveală după ce tabloidul The Sun a publicat un articol în care susținea că mai mulți ofițeri au fost surprinși dormind în timpul serviciului. Unii dintre ei și-au părăsit posturile de pază de la Castelul Windsor, una dintre reședințele oficiale ale Regelui Charles.

Unitatea „Royalty and Specialist Protection” este responsabilă de securitatea membrilor Familiei Regale și de protejarea reședințelor regale din Marea Britanie. Cei doi ofițeri care nu au fost plasați pe funcții restricționate nu vor mai fi detașați la reședințe regale pe durata anchetei. Autoritățile susțin că au extins investigația și la alte proprietăți regale, pentru a vedea dacă mai descoperă nereguli.

Castelul Windsor, o importantă reședință regală

Această locație este una dintre cele mai importante reședințe ale monarhiei britanice. Castelul Windsor este folosit pentru sejururi private ale Familiei Regale și pentru evenimente de stat.

În 2025, Regele Charles și Donald Trump, președintele Americii, s-au întâlnit aici în cadrul unei vizite oficiale. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze informațiile privind ancheta aflată în desfășurare, până la ora transmiterii acestei informații.

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