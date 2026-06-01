Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul real

Meghan Markle este „obsedată” de câștigurile pe care le poate obține de pe urma Familiei Regale Britanice. Cu toate că ea și soțul ei, Prințul Harry, au ales să părăsească Marea Britanie, cei doi încă profită de legăturile cu Coroana pentru a face bani. Dezvăluirile au fost comentate recent de doi jurnaliști britanici.

Potrivit comentatoarei Samara Gill, Ducesa de Sussex încearcă să obțină beneficii financiare de pe urma titlurilor sale regale. Vă reamintim că Meghan Markle și Prințul Harry nu mai sunt membri activi ai Coroanei. Cei doi au renunțat la aceste roluri la scurt timp de la nunta lor și s-au mutat în America.

„Este obsedată de Familia Regală și de câștigurile financiare pe care le poate obține de pe urma ei. Cred că își dorește validare, dar vrea și să continue să profite de titlurile regale”, a declarat Samara Gill pentru Sky News.

Cum a încercat soția Prințului Harry să-i păcălească

Potrivit expertei, unul din momentele revelatoare pentru familia Prințului Harry a fost atunci când Meghan Markle a folosit în secret unele dintre titluri în antetul unor scrisori. Acest lucru s-a întâmplat după ce soții au renunțat la titlurile lor.

„Cred că acesta a fost unul dintre cele mai dureroase și dezamăgitoare lucruri pe care Familia Regală a trebuit să le vadă — faptul că ea a folosit în secret unele dintre titluri în antetul unor scrisori, iar apoi ei au aflat despre asta”, a spus jurnalista.

De ce ar fi părăsit Meghan Markle Familia Regală

Potrivit unei surse citate de RadarOnline.com, Meghan Markle nu ar fi înțeles pe deplin ce înseamnă mariajul cu Prințul Harry. Aceasta susține că fosta actriță din „Suits” își dorea doar beneficiile financiare și luxul, nu și responsabilitățile și obligațiile unui membru regal.

„Există convingerea, în rândul unor persoane apropiate monarhiei, că Meghan își dorește tot glamourul, simbolismul și puterea comercială asociate statutului regal, fără să accepte restricțiile, obligațiile și atenția publică ce vin la pachet cu îndatoririle regale”, a susținut sursa.

Meghan Markle și Prințul Harry profită la maximum

Jurnalista Jane Moore consideră că cei doi profită de statutul lor asociat monarhiei. Acest lucru s-a văzut clar după cele două turnee neoficiale pe care cei doi soți le-au susținut recent.

„Profitând la maximum de titlurile lor de Duce și Ducesă, cei doi locuitori din Montecito au încheiat recent un «turneu regal» în Australia și Noua Zeelandă, chiar dacă acesta nu a purtat oficial această denumire”, a scris ea pentru The Sun.

Expertul regal Lee Cohen s-a declarat de acord cu opinia exprimată de Jane Moore.

„Atât timp cât prințul Harry și Meghan Markle își păstrează titlurile, fiecare apariție a lor în străinătate transmite implicit ideea unei aprobări oficiale. Nu este o opinie, ci o consecință. Iar Marea Britanie nu ar trebui să continue să ofere sprijin unui brand superficial care se prezintă drept monarhie”, a scris el pentru GB News.

Ce soluție are Familia Regală Britanică

Potrivit expertului regal Lee Cohen, singurul mod prin care Meghan Markle nu mai poate profita de pe urma Coroanei este retragerea titlurilor. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, cei doi soți ar deveni persoane publice sau influenceri.

„Soluția este evidentă. Retrageți titlurile. Eliminați privilegiile. Puneți capăt acestui spectacol. Dacă doresc să activeze ca persoane publice, influenceri sau vedete de divertisment, sunt liberi să facă acest lucru — însă doar în calitate de cetățeni obișnuiți. Fără coroană nobiliară, fără rang și fără autoritatea sugerată de aceste titluri”, a mai spus Cohen.

