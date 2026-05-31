Sarah Ferguson și Diddy ar fi avut o relație! Noi detalii despre fosta soție a Prințului Andrew, căzut în dizgrație din cauza legăturilor cu Epstein

Sarah Ferguson, fosta soție a Prințului Andrew, ar fi avut o relație de „prieteni cu beneficii” cu rapperul Sean Combs, potrivit unor fragmente dintr-o nouă carte dedicată Familiei Regale Britanice. Afirmațiile au fost respinse de reprezentanții ducesei. Află mai multe detalii inedite în rândurile următoare!

Potrivit biografului regal Andrew Lownie, cei doi au avut o relație. Informația a fost publicată în cartea „Entitled”, care analizează declinul Prințului Andrew și al Ducesei de York.

Sarah Ferguson și Diddy ar fi avut o relație

Noua ediție a cărții, care a fost publicată pe 21 mai 2026, prezintă informații incendiare. Printre acestea se află și o veste care a șocat publicul din Marea Britanie: Sarah Ferguson și Diddy ar fi avut o relație.

Apropiații ducesei au reacționat imediat după ce fragmentul respectiv a fost preluat de presa internațională. O sursă din anturajul lui Sarah Ferguson neagă presupusa relație.

„Aceste afirmații sunt complet fabricate, total neadevărate și reprezintă încă o acuzație falsă”, potrivit publicației Newsweek.

P. Diddy, fascinat de Familia Regală

În volumul reeditat „Entitled”, biograful regal Andrew Lownie susține că informația provine de la un fost angajat al casei de discuri „Bad Boy Records”. Acesta susține că P. Diddy era fascinat de Familia Regală Britanică.

O altă sursă din anturajul lui Sean Combs susține că artistul și Sarah Ferguson s-au cunoscut în 2022, la New York. Cei doi au fost prezenți în cadrul unei petreceri organizate de Ghislaine Maxwell. Volumul susține că relația celor doi a început în 2004 și a durat câțiva ani.

Ba mai mult, autorul „Entitled” susține că parfumul Unforgivable, lansat în 2006, ar fi fost inspirat de preferințele pe care Sarah Ferguson le avea privind parfumul purtat de un bărbat. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Sean Combs.

Sarah Ferguson și Prințul Andrew au divorțat

Fostul cuplu s-a despărțit oficial în anii 1990, dar au rămas apropiați. Autorul susține că Prințul Andrew ar fi păstrat legătura cu Jeffrey Epstein, în ciuda condamnării sale din 2008, din cauza problemelor financiare pe care fosta lui soție le avea.

Potrivit lui Andrew Lownie, Sarah Ferguson și Sean Combs s-ar fi aflat deja într-o relație în perioada respectivă.

P. Diddy le-a cunoscut pe Beatrice și Eugenie

Potrivit autorului, Sarah Ferguson i le-a prezentat lui Sean Combs și pe fiicele sale, prințesele Eugenie și Beatrice. Când avea doar 16 ani, Eugenie ar fi participat la un weekend petrecut pe un iaht unde se afla și Diddy, în 2006.

„Petrecerile lui Sean erau sălbatice. Faptul că a adus-o și pe Eugenie era îngrijorător”, se arată în cartea „Entitled”.

Sarah Ferguson și Diddy s-ar fi întâlnit de câteva ori în Europa și Africa. Cei doi se cazau numai în hoteluri de lux și nu se uitau la bani când erau împreună.

Sarah Ferguson neagă legăturile cu Epstein

Surse din anturajul fostei soții a Prințului Andrew neagă relația cu P. Diddy. În trecut, aceasta a negat orice legătură și cu Epstein, până când mai multe informații au fost făcute publice.

Ulterior, Sarah a declarat în 2011 că a făcut o „eroare uriașă de judecată” atunci când a acceptat ca Epstein să îi achite o parte din datorii. Cu toate acestea, susține că nu a avut contact direct cu el.

Mai multe emailuri publice arată că Ferguson și-ar fi dus fiicele la o întâlnire cu Epstein în Miami, în 2009, la scurt timp după eliberarea lui din închisoare. În unele mailuri, Sarah îi cerea scuze lui Epstein pentru că nu l-a susținut public în perioada în care era intens criticat de presă.

