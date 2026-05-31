Lil Wayne s-a logodit în secret?! Cine ar fi presupusa logodnică a rapperului

Lil Wayne s-ar fi logodit în mare secret, potrivit informațiilor obținute de TMZ. Surse din anturajul artistului susțin că acesta nu mai este disponibil emoțional, dar nu au divulgat identitatea tinerei care i-a furat inima. Dar fanii lui vigilenți au reușit să își dea seama, în urma unor postări de pe rețelele sociale, cine ar fi tânăra cu care rapperul se iubește.

Lil Wayne s-ar fi logodit în mare secret

Potrivit sursei citate, Lil Wayne și-a cerut iubita de soție la începutul acestui an. Tânăra ar fi din statul american Indiana și are puțin peste 20 de ani. Cu toate astea, informațiile recent apărute nu au fost confirmate oficial de vedetă sau de tânără.

Cine ar fi presupusa logodnică a lui Lil Wayne

Potrivit Xxlmag.com, fanii artistului au făcut propria lor investigație în mediul online și sunt convinși că au aflat identitatea tinerei care i-a furat inima rapperului. Internauții cred că logodnica lui Lil Wayne este o influenceră de 23 de ani din orașul Kokomo, Indiana, pe nume Madi Cannon.

Potrivit paginii de Instagram @blackindylive, o platformă de știri locală din Indiana, Madi (@xomadik) este o personalitate cunoscută pe rețelele sociale. Nu se cunoaște exact modul în care cei doi s-au cunoscut sau când.

Lil Wayne se iubește cu Madi Cannon?

Se crede că cei doi s-au cunoscut în Kokomo, zonă des frecventată de Lil Wayne datorită scenei locale de skateboard. Un alt detaliu care a atras atenția fanilor este o imagine cu Madi care are un inel de logodnă cu diamant galben pe deget. Bijuteria ar valora aproximativ 100.000 de dolari.

Potrivit speculațiilor din mediul online, artistul pare pregătit să facă pasul spre căsătorie. Până la ora redactării acestui material, reprezentanții lui Lil Wayne nu au confirmat informațiile.

Cine au fost iubitele lui Lil Wayne

Fanii adevărați știu că artistul preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului în ultimii ani, motiv pentru care nu s-a aflat mai devreme despre logodnă. De-a lungul timpului, rapperul din New Orleans s-a despărțit de iubita sa, Denise Bidot, în 2025, de Ziua Mamei.

Înainte de această relație, Lil Wayne a mai fost logodit cu modelul australian La’Tecia Thomas, relație care s-a încheiat în 2020. Artistul în vârstă de 43 de ani a fost logodit și cu cântăreața R&B Nivea, cu care are un fiu.

Lil Wayne are un copil cu actrița Lauren London și a avut o relație și cu rapperița Trina. Singurul său mariaj a fost cu vedeta de reality-show Toya Johnson, care a durat între anii 2004 și 2006.

