Marcia Lucas, fosta soție a lui George Lucas – regizorul „Star Wars”, a murit la 80 de ani. Cauza oficială a decesului

De: Irina Maria Daniela 31/05/2026 | 07:30
Marcia Lucas a murit la 80 de ani. A fost căsătorită cu regizorul George Lucas, tatăl filmelor „Star Wars”, între anii 1969–1983. Este cunoscută ca editor de film, fiind considerată o forță creativă esențială în realizarea francizei „Star Wars”.

Potrivit unui avocat al familiei, Marcia Lucas a încetat din viață miercuri. Avea 80 de ani și suferea de cancer metastatic. Ultimele sale clipe din viață le-a petrecut la Rancho Mirage, California, alături de familie și cei dragi, potrivit SkyNews.

„Influența ei asupra cinematografiei este de neșters, însă cei care au cunoscut-o cel mai bine își vor aminti felul în care făcea viața să pară mai intensă, mai frumoasă, mai plină de bucurie și iubire. Munca ei era caracterizată de inteligență emoțională, ritm și umanitate — o capacitate rară de a găsi adevărul unei scene și de a aduce pe ecran inimă, dinamism și claritate”, a transmis familia într-un comunicat.

Cine a fost Marcia Lucas

Pentru fanii „Stars Wars”, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar pentru necunoscători, aceasta a fost editorul filmului original „Star Wars” din 1977, al producției „Return of the Jedi” din 1983, precum și al filmelor „THX 1138” și „American Graffiti” ale lui George Lucas.

Este cunoscută pentru contribuția creativă la dezvoltarea primului film „Star Wars”, cunoscut astăzi sub subtitlul „A New Hope”.

Marcia, responsabilă pentru „Obi-Wan Kenobi”

Datorită intervenției Marciei Lucas, personajul Obi-Wan Kenobi (interpretat de Alec Guinness) are celebra luptă cu sabia laser împotriva lui Darth Vader și devine un ghid spiritual pentru Luke Skywalker, interpretat de Mark Hamill.

„A fost extrem de complex și aveam 40.000 de metri de film cu dialoguri ale piloților care spuneau diverse lucruri. Ea a trebuit să le sorteze pe toate și să includă și scenele de luptă. Nimeni nu mai încercase până atunci să împletească o poveste propriu-zisă într-o luptă aeriană, iar noi încercam exact acest lucru”, a declarat George Lucas pentru Rolling Stone la scurt timp după lansarea filmului.

Ce filme a mai montat Marcia Lucas

Pe lângă „Star Wars”, fosta soție a lui George Lucas a făcut parte și din echipa de montaj a filmelor regizorului Martin Scorsese din anii ’70: „Taxi Driver”, „Alice Doesn’t Live Here Anymore” sau „New York, New York”.

Și-a început cariera în Los Angeles ca bibliotecar de film, apoi a început să monteze filme. A fost asistent de montaj la documentarul „Journey to the Pacific”, unde l-a întâlnit pe George Lucas, care era atunci student la film. La scurt timp, cei doi s-au logodit.

După divorțul lor, Marcia Lucas s-a căsătorit cu Tom Rodrigues, manager de producție la Skywalker Ranch, între 1983 și 1993.

