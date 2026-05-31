Secretul longevității Sandei Țăranu. Cum se menținea în formă la 87 de ani

Sanda Țăranu a încetat din viață vineri, 29 mai, la vârsta de 87 de ani. Regretata crainică de la TVR a vorbit în urmă cu mai mulți ani despre secretul longevității ei. Aceasta ducea o viață foarte activă, așa că a împărtășit cu toți stilul ei de viață și cum își petrecea timpul.

Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai iubite crainice din lumea televiziunii românești. În anul 2023, în cadrul unui interviu a povestit cum își petrecea timpul, dar și cum reușea să se mențină în formă. Chiar dacă avea o vârstă înaintată, ea a recunoscut că muncește în continuare. În plus, atunci când era liberă îi plăcea să se plimbe prin natură. Acum, cei care au apreciat-o îi pot aduce un ultim omagiu, iar luni, 1 iunie, va avea loc ceremonia de înmormântare.

Cum se menținea în formă Sanda Țăranu la 87 de ani

Vestea că Sanda Țăranu a murit a întristat o țară întreagă. Ea era respectată, mai ales datorită profesionalismului său. Chiar dacă avea 87 de ani, celebra crainică a recunoscut că era foarte activă. Mai mult decât atât, avea în plan să scrie o carte, însă nu a oferit mai multe detalii despre asta.

Sunt bine, muncesc! Am o mulțime de treburi în perioada aceasta. Trebuie să plătesc taxele, impozitele la stat, facturile în fiecare lună și tot așa. Mai am și alte preocupări dar nu vreau momentan să vorbesc despre ele pentru că îmi doresc să îmi iasă. Este vorba de ceva de scris, o să vedeți dacă o să iasă, despre ce este vorba, a declarat Sanda Țăranu pentru Click!

De asemenea, ea a explicat că pentru a se menține în formă îi place să meargă foarte mult pe jos, în special în natură. Aceasta se bucura de oamenii care o apreciau și îi adreseau cuvinte frumoase, dar și atunci când ea avea nevoie de ajutor și cei dragi îi erau alături.

În rest, merg destul de mult pe jos pentru că mersul pe jos face picorul frumos! Uneori merg pe zi și câte patru ore pentru că locurile în care trebuie să ajung eu nu sunt mijloace de transport în comun. Atunci când merg trebuie să am grijă să nu alunec, să nu calc strâmb, să nu apară incidente neplăcute. Atunci când merg pe jos îmi place să admir oamenii, natura și pomii care îmi apar în față. Oamenii cu care mă întâlnesc sunt foarte drăguți cu mine, mă recunosc pe stradă de multe ori și îmi spun asta sau mă ajută atunci când văd ei că am nevoie de ceva, a mai povestit ea.

