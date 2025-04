Sanda Țăranu a făcut dezvăluirea: ce scrisori îi timiteau telespectatorii? ”Nu-mi spuneau că mă iubesc…”

Într-o ediție cu totul specială, difuzată în Sâmbăta Luminată, Sanda Țăranu a fost invitata specială a podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene. Figură reprezentativă a eleganței, rafinamentului și al profesionalismului desăvârșit, Sanda Țăranu a fost și rămâne una dintre cele mai recognoscibile voci din România. Crainică a Televiziunii Române din 1963 până în 1998, a prezentat Telejurnale, a fost vocea celebrei emisiuni Teleenciclopedia, a prezentat spectacole de varietăți, festivaluri și programe speciale ale TVR, devenind un adevărat simbol național.

Sanda Țăranu, una dintre cele mai apreciate și iubite figuri ale televiziunii românești, a fost invitata lui Adrian Artene în ediția de podcast difuzată în Săptămâna luminată. Simbol al rafinamentului, eleganței și profesionalismului, fosta crainică a televiziunii române a împărtășit în cadrul discuției care s-a întins pe parcursul a o oră și jumătate, cele mai prețioase amintiri de la televiziune. Celebra prezentatoare era extrem de urmărită de telespectatorii care nu mai conteneau cu mesajele de apreciere la adresa ei. Cu toate acestea, în anii în care s-a retras a realizat mai multe despre public.

Sanda Țăranu, despre mesajele primite de-a lungul carierei de la TVR: „Telespectatorul te vede exact așa cum ești”

Adrian Artene: Vorbeați despre încredere. Vă ascultam, documentând dialogul nostru de astăzi, câtă încredere ați presărat dumneavoastră în inimile românilor atunci când românii erau lipsiți de speranță. Ați fost ani în șir o icoană a televiziunii române și pentru românii care se uitau la dumneavostră.

Sanda Țăranu: Eu vă mulțumesc mult, dar este prea mult. Spuneți că am fost iubită, poate, dar să știți că în toate scrisorile care îmi veneau la televiziune niciodată nu îmi spuneau că mă iubesc. Toate începeau așa: „Vă scriu dumneavoastră pentru că în dumneavoastră am încredere”. Pentru mine încrederea dumnealor, eu îi consider familia mea, încrederea familiei mele însemna mai mult decât dragostea. Îmi pare bine că ați amintit de această încredere. M-am gândit de multe ori de unde a venit această încredere, iar eu am sentimentul că televizorul acesta este foarte riguros.

Adrian Artene: În ce sens?

Sanda Țăranu: Ne radiografiază. Degeaba vrei să pari cel mai deștept, cel mai inteligent, nu. Telespectatorul te vede exact așa cum ești. Eu înainte nu îmi dădeam seama, acum când mă uit la televizor și văd pe unul, pe altul, imediat îmi dau seama ce calități are, ce defecte are.

