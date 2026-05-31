BANC | Bulă și definiția dezamăgirii

De: Denisa Crăciun 31/05/2026 | 08:15
Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Ora de limba română.

Profesorul întreabă:

-Ion, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când te apropii de ea, apare un autobuz și pleacă.

-Bine! Bravo, Ionele!

-Vasile, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când te apropii de el, apare un autobuz și pleacă.

-Hmmm…

-Bulă, ce este dezamăgirea?

-Dezamăgirea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta Vasile, iar la orizont niciun autobuz.

Alte glume haioase

Jurnalul

Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

În metrou

În metrou, oră de vârf și foarte aglomerat…
Lângă ușă stă un tip cu o cutie de iPhone 14 în mână. În momentul când se anunță ”atentie, se închid usile”, un țigănuș îi înhață cutia din măini și se face nevăzut în multime.
La care tipul:
– Băga-mi-aș… mi-a furat hamsterul.

La psiholog

Un prieten s-a dus la psiholog deoarece credea că are un picior mai scurt.
Psihologul l-a lămurit că celălalt picior este mai lung…
Acum e fericit!
La fel e și cu pensiile, și cu salariile:
Vi s-a spus că nu sunt ele mici, ci prețurile mari…
Altă viață, nenicule!

Angajații unei multinaționale

Angajații unei companii multinaționa sunt intrebati ce vor face cu banii din prima de Crăciun.
Elvetianul:
Din banii de prima imi cumpar o barca
– Și cu restul?
– Și cu restu imi renovez fațada casei.
Englezul:
– Din banii de primă imi cumpar o mașină sport.
– Și cu restul?
– Și cu restul mă duc intr-o excursie în Africa.
Românul:
– Din banii de primă imi cumpăr un pulover.
– Si cu restul?
– Restul mi-i dă mama.

