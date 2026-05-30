BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața

Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața cu gâfâielile și gemetele mele! Eu acum ce să fac? Să nu mă mai încalț?

Alte bancuri haioase

Bărbatul și gemenii

– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.

-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.

-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.

-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.

Bulă, Bubilina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic

O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:

– Domnule doctor, nu mai știu ce să mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot să dorm deloc.

-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, o să vă ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.

Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima dată, revine în cabinetul medicului. Doctorul se uită la ea perplex:

– Nu înțeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.

– Odihnită?!? După ce alerg toată noaptea după câini? Și când prind câte unul, să fie el al naibii dacă vrea să înghită pastila!

Visul Bubulinei

– Bulă, ce vis am avut…

– Ce ai visat, Bubulino?

– Am visat că mi-ai cumpărat pantofi de 2.000 de lei. Ce frumoși erau!

– Bubulino, culcă-te la loc!

– De ce, Bulă?

– Poate găsești mai ieftini…

