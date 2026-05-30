Ultima apariție publică a Sandei Țăranu. Crainica TVR s-a stins din viață la 87 de ani

Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai apreciate embleme ale Televiziunii Române. Aceasta s-a stins din viață, vineri, 29 mai. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către familie și a adus multă durere pentru cei care au cunoscut-o și au apreciat-o.

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române. Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor. Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, a fost definiția rafinamentului și a eleganței”, a transmis familia.

Ultima apariție a Sandei Țăranu

Sanda Țăranu va rămâne o legendă a televiziunii românești. Celebra crainică a avut ultima apariție pe micile ecrane în urmă cu o lună, atunci când a fost invitată în cadrul emisiunii realizate de Paul Surugiu la TVR 2.

Artistul a distribuit în mediul online o fotografie în care apare alături de Sanda Țăranu, pe platourile de filmare, și a vorbit despre participarea acesteia la emisiunea sa, descriind momentul drept unul deosebit.

„După aproape 8 ani de emisiune săptămânală neîntreruptă la TVR 2, nu mai e chiar foarte simplu să ai premiere și oameni noi în permanență! Dar uite că astă seară este o astfel de ediție, una pe care e păcat să o ratați și care va rămâne înscrisă la arhive! O veți vedea și aplauda pe doamna TVR, renumita crainică Sanda Țăranu, care la cei 87 de ani ai săi e un fenomen! Excelență, emoție, luciditate! La cei 87 de ani ai săi, doamna Sanda Țăranu uimește! Este simbolul incontestabil al Televiziunii Române și o mare personalitate!”, a scris Paul Surugiu, în mediul online.

În cadrul emisiunii, Sanda Țăranu a apărut cu zâmbetul pe buze și părea că se simte foarte bine și nimic nu avea să prevestească tragedia. Aceasta a participat în cadrul discuțiilor, a interacționat cu publicul și avea o atitudine pozitivă.

