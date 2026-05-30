Zodia care pierde o sumă uriașă de bani, potrivit Cristinei Demetrescu. Luna Plină în Săgetător aduce ghinion pentru acești nativi

Finalul lunii mai aduce o încărcătură astrală intensă, iar efectele se vor resimți din plin în viața multor nativi. Luna Plină în Săgetător, care are loc în data de 31 mai, aduce răsturnări de situație, decizii grăbite și schimbări importante de planuri, iar pentru unii nativi efectele nu sunt deloc pozitive. Aceștia vor înregistra pierderi mari financiare. Cine sunt ghinioniștii zodiacului?

Cristina Demetrescu avertizează că următoarea perioadă aduce multă agitație și îi obligă pe mulți să iasă din zona de confort. Dorința de schimbare este mai puternică decât de obicei, însă nu toate deciziile luate acum vor avea rezultatele așteptate. În plus, întârzierile, blocajele și situațiile neprevăzute pot crea dificultăți inclusiv în plan financiar, mai ales pentru o anumită zodie.

Zodia care suferă pierderi financiare importante, potrivit Cristinei Demetrescu

Dacă pentru unele semne zodiacale Luna Plină din Săgetător poate aduce un nou început și vești bune, pentru altele vine cu provocări serioase, mai ales în plan financiar. Taurii sunt cei care sunt nevoiți să își analizeze cu atenție situația financiară și să fie extrem de precauți în perioada următoare.

Cheltuielile neprevăzute, investițiile neinspirate sau anumite promisiuni care nu se concretizează pot produce dezechilibre în buget. Acești nativi vor simți că trebuie să găsească rapid soluții pentru a-și stabiliza veniturile, căci altfel riscă să ajungă în pragul falimentului.

„Taurii sunt puternic influențați financiar de această Lună Plină. Apar preocupări legate de bani, venituri și siguranță materială. Mulți nativi caută soluții suplimentare pentru a câștiga mai bine, iar unii se gândesc chiar la un al doilea job sau la investiții noi. Totuși, perioada poate aduce și pierderi sau dezamăgiri financiare importante, care îi obligă să își schimbe strategia”, spune Cristina Demetrescu.

Taurii trebuie să fie extrem de prudenți, dacă își doresc să treacă cu bine peste această perioadă dificilă. Deciziile luate la impuls, cheltuielile mari și investițiile riscante ar trebui amânate. Acești nativi trebuie să își analizeze bine opțiunile și să nu acționeze la impuls. Deciziile calculate s-ar putea să îi ajute să depășească obstacolul financiar.

