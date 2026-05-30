Povestea trupei Re-Born, care a câștigat Românii au talent 2026. Cele 12 dansatoare din Târgu Mureș au plecat acasă cu 120.000 de euro

Românii au Talent s-a încheiat vineri seară, 29 mai. Finala a avut loc live, acolo unde concurenții s-au luptat pentru a câștiga marele premiu. Oamenii au votat numărul cel mai spectaculos. Așadar, trupa Re-Born din Târgu Mureș a ajuns la inimile tuturor și a obținut titlul de câștigător. Formația este alcătuită din 12 fete cu vârste cuprinse între 15-19 ani. Povestea din spatele trupei este emoționantă.

Cine este trupa Re-Born de la Românii au talent

Românii au talent este unul dintre cele mai longevive formate din țara noastră. Sezonul 16 a ajuns la final, iar câștigătoare este trupa Re-Born, o formație de fete din Târgu Mureș. Cele 12 fete au ajuns la această performanță sub coordonarea Mihaelei Codreanu, profesor cu experiență de 26 de ani la Palatul Copiilor din oraș. Îndrumătoarea a recunoscut că este cea mai talentată generație cu care a colaborat. Mai mult decât atât, a spus că va fi alături de ele în continuare.

Fetele au urcat pe scenă cu un dans contemporan, unul dintre cele mai complexe stiluri, pentru că înainte de orice, înțelegerea profundă este importantă. Concurentele s-au conectat cu muzica și tema, astfel au reușit să aibă un moment artistic impresionant.

Palmaresul trupei Re-Born

Tinerele au câștigat World Championship la Roma, acolo unde au obținut 3 premii importante: locurile I,II și III. Ele sunt campioane naționale și internaționale la nivelul Palatelor Copiilor din întreaga lume. În plus, anul trecut au avut 7 coregrafii internaționale și au reușit să obțină premii la toate categoriile concursurilor.

Cu toate acestea, trupa se antrenează într-un loc extrem de mic, cu oglinzi instabile și fără fonduri pentru performanță. Fetele sunt nevoite să improvizeze, astfel că după terminarea orelor, merg să repete în sala de sport a școlii sau chiar în curte. Ele au spus și ce vor face cu banii, mai exact îi vor dona Palatului Copiilor din Târgu Mureș pentru renovare.

