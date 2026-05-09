Ei sunt primii finaliști Românii au talent 2026. Publicul a decis!

De: Elisa Tîrgovățu 09/05/2026 | 13:33
Publicul a decis. Cine merge în Marea Finală „Românii au talent” / Sursa foto: Facebook
Au reușit să impresioneze pe scena celui mai mare show de talent, au primit aplauze puternice din partea publicului și au demonstrat că merită să meargă mai departe în competiție. Printre concurenții care s-au remarcat se numără Albert Oprea, Lucas Moroșan și Alexis Stan.

Aseară, 12 dintre cei mai apreciați concurenți ai noului sezon „Românii au talent” au urcat pe scenă și au oferit momente spectaculoase, reușind să cucerească atât juriul, cât și publicul de acasă. Evoluțiile lor au fost intens aplaudate, iar emoțiile au fost la cote maxime pe tot parcursul serii.

Concurenții care au fost aleși să meargă mai departe în competiție

În urma voturilor exprimate de telespectatori, Albert Oprea, Lucas Moroșan și Alexis Stan au fost primii desemnați care merg mai departe în competiție. Cei trei și-au asigurat locul în Marea Finală a emisiunii „Românii au talent”. Ei vor concura pentru marele premiu de 120.000 de euro.

Aseară, prima semifinală LIVE a show-ului de talente a ținut publicul în fața televizoarelor, fiecare moment fiind urmărit cu emoție și intensitate. Emisiunea a dominat clasamentele de audiență, situându-se pe primul loc în intervalul 20:28 – 24:21.

În rândul publicului național activ, cu vârste între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 5,4 puncte de rating și o cotă de piață de 22,5%, în timp ce postul clasat pe locul secund a avut 3,6 puncte de rating și 15% share.

Pe parcursul difuzării, peste 1,1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit prestațiile concurenților. Momentul de vârf a fost înregistrat la ora 20:54. Atunci, aproape 1,6 milioane de români erau conectați la prima semifinală LIVE a sezonului 16.

Premiul de originalitate

La finalul serii, juriul format din Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Bobo Dumitrescu a avut de luat o decizie importantă. După analizarea prestațiilor, aceștia au nominalizat un concurent care intră în cursa pentru Premiul de Originalitate.

Alegerea lor a fost Albert Oprea, considerat demn de votul publicului pentru momentul său spectaculos. Prestația i-ar putea aduce un premiu de 10.000 de euro.

