Actrița care și-a pierdut iubirea vieții din cauza prietenei. Credea că are mariajul perfect, dar a fost înșelată la filmări

De: Andrei Iovan 09/05/2026 | 13:05
Se întâlneau departe de ochii lumii, își vorbeau în șoaptă pe platourile de filmare și încercau să păstreze aparențele, în timp ce pe el îl aștepta acasă femeia care credea că are mariajul perfect. Când adevărul a ieșit la iveală, scandalul a explodat la nivel mondial și a distrus unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood. A fost povestea actriței care și-a pierdut iubirea vieții din cauza unei alte femei, într-un triunghi amoros care încă fascinează și astăzi. Dar, în timp ce Hollywoodul începea să șușotească despre chimia dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, Jennifer Aniston trăia fără să știe începutul sfârșitului propriei povești de dragoste.

La începutul anilor 2000, Jennifer Aniston și Brad Pitt erau definiția cuplului perfect de la Hollywood. Ea era „fata Americii”, iubită de o planetă întreagă după fenomenul Friends. El era bărbatul considerat aproape ireal de frumos, actorul care transforma orice apariție într-un eveniment.

Părea că e imposibil să se separe. Până când a apărut Angelina Jolie, femeia care avea să schimbe tot. Jennifer și Brad s-au cunoscut în 1998, prin intermediul agenților lor. Relația lor a explodat rapid în atenția publicului.

Jennifer Aniston a fost înșelată cu femeia pe care o admira

În 2000 s-au căsătorit într-o ceremonie extravagantă în Malibu. Presa americană vorbea despre ei ca despre „cuplul de aur” al Hollywoodului.

Brad chiar a apărut într-un episod din Friends, într-un cameo devenit iconic. Publicul era obsedat de ei. Păreau genul de cuplu care va îmbătrâni împreună. Doar că, în spatele camerelor, lucrurile începeau deja să se fractureze.

În 2003, Brad Pitt începe filmările pentru Mr. & Mrs. Smith, unde joacă alături de Angelina Jolie. Filmul avea să devină legendar nu doar pentru succesul lui, ci pentru că aproape toată lumea crede că acolo s-a născut relația dintre Brad și Angelina. Cei doi interpretau un cuplu căsătorit care încearcă să se elimine reciproc. Ironia? Chimia dintre ei era atât de evidentă, încât presa a început imediat să speculeze că între actori se întâmplă ceva și în afara platoului. La acel moment, Brad era încă însurat cu Jennifer.

Angelina avea imaginea femeii misterioase, intense, ușor periculoase. Exact opusul lui Jennifer Aniston, care era percepută drept caldă și „safe”. În ianuarie 2005, Jennifer și Brad anunță oficial despărțirea. Dar nimeni nu a crezut că totul s-a terminat atât de simplu.

La scurt timp după separare, presa îi surprind pe Brad și Angelina împreună în Kenya. Apoi încep să apară imaginile lor din vacanțe, din hoteluri, de pe platourile de filmare. Publicul a tras imediat concluzia! Brad Pitt a părăsit-o pe Jennifer Aniston pentru Angelina Jolie.

Oficial, nici Brad, nici Angelina nu au recunoscut vreodată clar că relația lor a început înainte de divorț. Angelina chiar a declarat la un moment dat că nu ar putea fi cu un bărbat care își înșală soția, pentru că propriul ei tată își înșelase mama. Iar Jennifer Aniston a spus într-un interviu că o admiră pe Angelina.

În 2005, Brad Pitt și Angelina Jolie apar într-un pictorial celebru pentru revista W Magazine, intitulat „Domestic Bliss”. Erau fotografiați ca o familie perfectă. Dar Brad era încă divorțat foarte recent de Jennifer iar ea a rămas în rolul femeii abandonate. Între timp, Angelina Jolie și Brad Pitt au devenit un fenomen global. Au avut copii, au adoptat copii, au dominat covoarele roșii, revistele, cultura pop. Ani întregi au fost văzuți ca regele și regina Hollywoodului. Iar Jennifer Aniston a rămas, în imaginația colectivă, femeia care a pierdut.

