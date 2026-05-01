Ritualul Angelinei Jolie pentru un ten sănătos. Ingredientul de lux pe care actrița îl folosește

De: Andreea Stăncescu 01/05/2026 | 06:20
Angelina Jolie este considerată una dintre cele mai frumoase actrițe din lume, iar imaginea ei impecabilă continuă să fascineze de ani buni. Cu o siluetă de invidiat și trăsături elegante, vedeta demonstrează că frumusețea nu este doar un dar natural, ci și rezultatul unei îngrijiri constante. Chiar dacă s-a confruntat de-a lungul timpului cu probleme medicale, ea a rămas mereu atentă la sănătatea și aspectul său fizic, adoptând ritualuri de îngrijire sofisticate.

Atunci când produsele cosmetice obișnuite nu mai oferă rezultatele dorite, vedetele de la Hollywood apelează la soluții mai puțin convenționale, bazate pe ingrediente rare și valoroase. Angelina Jolie nu face excepție și alege tratamente exclusiviste, menite să ofere pielii hidratare intensă și revitalizare profundă.

Unul dintre cele mai surprinzătoare secrete de frumusețe ale sale este utilizarea caviarului de sturion Baerii. Acest ingredient de lux este cunoscut pentru proprietățile sale nutritive excepționale, fiind bogat în vitamine și acizi grași esențiali care contribuie la regenerarea pielii. Tratamentul urmat de actriță este unul complex și durează aproximativ trei ore.

În cadrul acestui ritual, Angelina Jolie este înfășurată complet, asemenea unei mumii, pentru a stimula eliminarea toxinelor prin transpirație. Acest proces ajută la curățarea profundă a pielii și la deschiderea porilor. Ulterior, urmează un masaj relaxant realizat cu extracte prețioase de icre negre, care hidratează intens și redau elasticitatea pielii.

Pe lângă aceste tratamente luxoase, Angelina Jolie pune mare accent și pe un stil de viață echilibrat. Actrița acordă o atenție deosebită alimentației, preferând mese bogate în nutrienți și evitând excesele care pot afecta sănătatea pielii. Hidratarea este, de asemenea, esențială în rutina sa zilnică, iar consumul de apă contribuie la menținerea unui ten luminos.

CITEȘTE ȘI: Cum reușește Alina Pușcău să își mențină silueta de invidiat la 43 de ani. Modelul are o dietă specială

Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă s-a criogenat!”

Iți recomandăm
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu Cabral
Știri
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu…
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea
Știri
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și…
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală...
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Gandul.ro
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Parteneri
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Gandul.ro
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
