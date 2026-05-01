De: Paul Hangerli 01/05/2026 | 06:30
Veste tristă pentru fanii „Columbo": fiica lui Peter Falk a murit la 60 de ani, în condiții dramatice
Fiica lui Colombo a murit, sursa-colaj CANCAN.RO

O veste tragică vine din lumea filmului, întristând cinefilii de toate vârstele: Jacqueline Falk, fiica adoptivă a celebrului actor din „Columbo”, a fost găsită fără viață la vârsta de 60 de ani. Autoritățile au confirmat cauza decesului, iar cazul este în continuare în atenția anchetatorilor.

Potrivit unui raport al Biroului Medicului Legist din comitatul Los Angeles, Jacqueline a murit luni, 27 aprilie, la locuința sa. Cauza morții este clasificată drept sinucidere. Cazul privind decesul lui Jacqueline rămâne deschis, ancheta fiind în desfășurare.

Fiica lui Peter Falk a murit la 60 de ani

Jacqueline a fost una dintre cele două fiice pe care Peter le-a adoptat împreună cu fosta sa soție, Alyce Mayo. Cei doi, care au avut o relație de lungă durată începută din perioada facultății, o mai aveau și pe Catherine, adoptată de asemenea.

Peter Falk este cunoscut în special pentru rolul principal din serialul „Columbo”, care i-a adus patru premii Emmy, un personaj iubit și de români. Pe lângă activitatea din televiziune, actorul a jucat în numeroase filme îndrăgite, precum „Pocketful of Miracles”, „Murder, Inc.”, „The Princess Bride” și altele.

O viață departe de lumina reflectoarelor

Deși Jacqueline a preferat să trăiască departe de lumina reflectoarelor, a apărut ocazional alături de tatăl ei la evenimente publice. De exemplu, Peter a însoțit-o la cea de-a 50-a ediție a Premiilor Primetime Emmy, desfășurată la Shrine Auditorium din Los Angeles, în 1988.

După divorțul de Alyce Mayo, în 1976, Peter Falk și-a refăcut viața alături de Shera Danese. Cei doi s-au căsătorit în 1977 și au rămas împreună până la moartea actorului, în 2011. Peter Falk a murit la vârsta de 83 de ani, după ce s-a confruntat cu boala Alzheimer și demență.

Controversele din familie și lupta pentru drepturi

După moartea acestuia, Catherine a devenit o susținătoare a drepturilor familiei în plan legislativ. Ea a susținut că s-a confruntat cu dificultăți în a menține legătura cu tatăl ei în timpul vieții acestuia. Potrivit site-ului organizației sale, Catherine Falk Organization, ea și Jacqueline ar fi aflat despre moartea tatălui lor „din relatările din presă și de la avocatul lor”.

Experiențele trăite au determinat-o pe Catherine să promoveze o inițiativă legislativă cunoscută sub numele de „Legea Peter Falk”, care protejează drepturile de vizitare și comunicare ale copiilor adulți ai persoanelor aflate în incapacitate.

Amintiri din copilărie și portretul unui tată aparte

După moartea tatălui său, Catherine a dezvăluit și amintiri frumoase din copilărie, pline de emoție. Astfel, într-un interviu din 2023, aceasta povestea:

„Tatăl meu voia mereu să facă contact vizual cu noi. Pentru că vedea doar cu ochiul stâng, își întorcea tot capul ca să ne privească. Noi eram mereu în panică, pentru că trecea pe roșu sau ajungea pe trotuar!”

Catherine a adăugat că tatăl ei semăna foarte mult cu personajul Columbo și în viața reală:

„Mama îmi spunea mereu că tata era Columbo cu mult înainte ca rolul să-l găsească pe el. Punea aceeași întrebare în 20 de moduri diferite până primea răspunsul dorit. Era mereu curios.”

Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu Cabral
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea
Întoarsă acasă de la Survivor, „războinica” Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: „Are cancer”
Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărție bruscă la Hollywood după doar câteva luni de relație
Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!
Avertisment pentru turiștii care merg în Grecia de 1 Mai. Niciun feribot nu va circula vineri din cauza unei greve în sectorul maritim
