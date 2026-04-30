Adio, Tony Wilson: legenda care a dat lumii formația Hot Chocolate și superhitul „You Sexy Thing" nu mai este

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 06:30
Tony Wilson a decedat, sursa-colaj CANCAN.RO

Muzica soul pierde una dintre figurile sale emblematice. Tony Wilson, omul din spatele succesului trupei Hot Chocolate, s-a stins din viață la 89 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă și o poveste de viață marcată de ambiție, muncă și pasiune. Fiul său a publicat un omagiu emoționant pe rețelele de socializare.

Tony Wilson a murit vineri, la locuința sa din Trinidad, vestea tristă fiind confirmată de familie pe rețelele sociale.

Familia a făcut anunțul: „A lăsat multă muzică în urmă”

Fiica lui Tony Wilson a postat mesajul trist din partea familiei, adăugând și o notă personală acestui anunț, subliniind și că artistul a plecat în pace:

„Tata ne-a părăsit astăzi. A lăsat în urmă multă muzică pentru totdeauna. Sunt recunoscătoare că, vineri 17, în timpul unei discuții conștiente, a fost îndrumat către Domnul cu înțelegere”

Un pionier al soul-ului britanic și omul care a adus faimă formației Hot Chocolate

Născut în Trinidad, Wilson și-a început cariera în mai multe formații:  The Flames, The Souvenirs și The Corduroys, înainte de a-l întâlni, la finalul anilor ’60, pe Errol Brown. Împreună au fondat trupa Hot Chocolate în 1968.

Momentul decisiv a venit când au realizat o reinterpretare a piesei „Give Peace a Chance”, care a ajuns la John Lennon. Impresionat, Lennon i-a semnat la Apple Records, casa de discuri a The Beatles.

Deși Wilson a fost inițial solist, contractele anterioare l-au împiedicat să continue în acest rol, iar Errol Brown a devenit vocea principală, în timp ce Wilson a trecut la bas. Cei doi au rămas însă motorul creativ al trupei, compunând hituri precum „Love Is Life”, „You Could Have Been a Lady”, „Emma” și „Brother Louie”.

„You Sexy Thing”, piesa care a făcut istorie

Apogeul succesului a venit în 1975, odată cu lansarea piesei „You Sexy Thing”, care a ajuns în topurile internaționale și a devenit un clasic al genului. Melodia a fost ulterior folosită în filme celebre precum Boogie Nights și The Full Monty, rămânând una dintre cele mai recognoscibile piese ale anilor ’70.

La scurt timp după acest succes, Wilson a părăsit trupa pentru a urma o carieră solo, lansând albumul „I Like Your Style” în 1976.

O relație complicată cu succesul și despărțirea de trupă

Într-un interviu acordat presei în 1998, Errol Brown vorbea despre relația tensionată dintre membrii formației după despărțire:

„Tony și cu mine eram extrem de apropiați, aproape ca niște frați,  dar probabil era puțin deranjat că eu eram solistul.”

Un conflict legat de drepturile de autor pentru o piesă avea să ducă la ruptura definitivă. „Dacă așa simți, nu cred că ar mai trebui să împărțim drepturile”, i-ar fi spus Brown, iar replica lui Wilson a fost: „Nu vreau să împart nimic cu tine.” Ironia sorții face ca piesa disputată să fie chiar „You Sexy Thing”, care ulterior a generat venituri uriașe.

Omagiul emoționant al fiului

Fiul artistului, Danny Wilson, a publicat un mesaj profund emoționant, în care a vorbit despre omul din spatele artistului:

„Cuvintele nu pot face dreptate admirației pe care o am pentru el ca om sau pentru dedicarea lui de a-și vedea visul împlinit, acela ca piesele pe care le-a scris să fie auzite.”

Descoperirea unor jurnale din anii ’70 i-a schimbat perspectiva asupra eforturilor tatălui său:

„Mi-am dat seama cât de mult a trebuit să muncească pentru a-și îndeplini visul. Refuzurile, interviurile, turneele, emisiunile radio, documentarea meticuloasă a vânzărilor de discuri… toate presiunile unei industrii muzicale nemiloase.”

Danny a rememorat și un moment special petrecut alături de tatăl său:

„Am avut privilegiul de a sta cu el și de a parcurge acele jurnale. Modul în care i se lumina fața când îi citeam fiecare însemnare era ceva ce nu voi uita niciodată.”

Moartea sa marchează sfârșitul unei ere, dar muzica lui va continua să trăiască „pentru totdeauna”, așa cum a spus chiar familia sa.

