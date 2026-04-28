Doliu în lumea muzicii! A murit ultima supraviețuitoare a trupei care a lansat hitul „Be My Baby”

Cine nu cunoaște celebrul hit ”Be my Baby”, nu știe muzică. Unii dintre voi s-ar putea să știți melodia fără să știți cine o cântă. Nedra Talley Ross, ultima supraviețuitoare a formației the Ronettes, a murit duminică dimineață, acasă, potrivit unui anunț făcut de fiica sa, Nedra K Ross, pe rețelele sociale.

„În jurul orei 8:30 în această dimineață, mama noastră, Nedra Talley Ross, a plecat să fie cu Domnul. Era în siguranță, în patul ei, acasă, cu familia aproape, știind că este iubită. Mulțumim, Doamne”, a transmis aceasta.

Debutul și ascensiunea trupei The Ronettes

Născută în Manhattan în 1946, Nedra a început să cânte încă din adolescență alături de verișoarele sale Ronnie (Veronica Bennett) și Estelle. Trupa The Ronettes a fost formată în 1957 și, după un început modest, a cunoscut succesul în 1963.

Momentul decisiv a venit după ce Estelle a contactat producătorul Phil Spector. Impresionat de interpretarea piesei Why Do Fools Fall In Love, acesta a recunoscut imediat potențialul grupului.

Hituri care au definit o generație

Deși au lansat un singur album de studio, The Ronettes au devenit una dintre cele mai influente trupe pop ale epocii. Stilul lor distinct, inclusiv coafurile „beehive”, și piese precum Be My Baby, Walking in the Rain, Baby, I Love You și Do I Love You? le-au consolidat legenda.

Piesa Be My Baby a fost folosită în numeroase filme și a devenit un reper în cultura pop, fiind difuzată de milioane de ori la radio și televiziune.

Turnee alături de legende

Trupa a avut Rolling Stones ca deschidere în turneul din Marea Britanie din 1964, iar ulterior i-a însoțit pe Beatles în ultimul lor turneu american din 1966. Keith Richards declara ulterior că vocea Ronettes i-a „atins inima”.

Destrămarea și viața după scenă

The Ronettes s-au destrămat în 1967. Nedra Talley Ross a mărturisit ulterior că nu se regăsea în presiunea industriei muzicale și a ales o viață mai liniștită.

După o convertire spirituală, artista și-a dorit să se dedice familiei. S-a căsătorit cu Scott Ross, DJ la un post de radio din New York, a lansat un album solo de muzică creștină în 1978 și a lucrat ulterior în domeniul imobiliar.

Procese și controverse

Începând cu 1988, The Ronettes au dus o lungă bătălie juridică împotriva lui Phil Spector pentru redevențe neplătite. Artistele au susținut că au câștigat sub 15.000 de dolari din hiturile lor, acuzându-l pe producător că le-a înșelat timp de decenii.

În 2002, instanța a decis în mare parte în favoarea lui Spector. Acesta avea să fie ulterior condamnat pentru crimă și a murit în închisoare în 2021.

Recunoaștere și moștenire

În 2007, The Ronettes au fost incluse în Rock and Roll Hall of Fame, un moment extrem de emoționant pentru Talley Ross.

Moartea artistei a fost confirmată și pe conturile oficiale ale trupei:

”Cu inimile grele împărtășim vestea trecerii în neființă a Nedrei Talley Ross. A fost o lumină pentru toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Ca membră fondatoare a trupei The Ronettes, alături de îndrăgitele sale verișoare Ronnie și Estelle, vocea, stilul și spiritul Nedrei au contribuit la definirea unui sunet care avea să schimbe muzica. Contribuția ei la povestea grupului și influența lor definitorie vor dăinui pentru totdeauna. Odihnește-te în pace, dragă Nedra. Mulțumim pentru magia oferită. ”

Ronnie Spector a murit în 2022, iar Estelle Bennett în 2009. Odată cu dispariția Nedrei Talley Ross, se închide definitiv capitolul uneia dintre cele mai influente trupe feminine din istoria muzicii pop, dar muzica lor va rămâne mereu cu noi.

