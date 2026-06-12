Makaveli și-a recunoscut fapta. Cât va sta sub control judiciar

Makaveli a ajuns în fața autorităților. La o oră după ce a intrat la audieri, bărbatul și-a recunoscut fapta. Procurorii au dispus pentru Virgil Alexandru Zidaru control judiciar.

Makaveli a fost dus vineri, 12 iunie, la audieri pentru cazul din 2024, atunci când a fost acuzat că nu și-a declarat toate veniturile. Mai exact, bărbatul a primit bani de pe Tiktok, inclusiv de la trei apropiați, însă acesta a declarat că nu a fost așa. Acum, în fața anchetatorilor și-a recunoscut fapta de evaziune fiscală. Din acest motiv, procurorii care se ocupă au decis să fie pus sub control judiciar.

Makaveli va fi pus sub control judiciar

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept Makaveli, și-a recunoscut fapta. El a fost acuzat în anul 2024 pentru evaziune fiscală. Influencerul susține că a primit bani din cadouri de pe TikTok pe care nu i-a declarat atunci. Potrivit declarațiilor sale, suma este de 38.000 de euro, însă autoritățile au făcut alte calcule. În cazul bărbatului este, de fapt, de 531.047 de lei (101.365,53 euro) ,dintre care 235.348 lei (44.923 euro) reprezintă obligația fiscală principală, iar restul de 295.699 lei (56.442 euro) sunt obligații fiscale din dobânzi și penalități pentru nedeclararea veniturilor sale.

În plus, atunci când a fost întrebat dacă a primit de la cei trei apropiați, Makaveli a infirmat. Infracțiunile au fost săvârșite în perioada 25.05.2022– 25.05.2025. Așadar, el și-a asumat fapta.

Nu este adevărat, ei nu sunt 3 apropiați, nu sunt nici inculpați. Sunt singurul inculpat, nu am pe cine să dau «în primire», așa cum spun unii. Și îmi asum fapta, a declarat Makaveli.

După ce și-a asumat în final fapta, procurorii care se ocupă de caz au dispus control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, el are câteva obligații clare:

-să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

-să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura cu privire la schimbarea locuinței;

-să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

-să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a acestuia;

-să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

-să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecții din cauză;

-să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență.

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