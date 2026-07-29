Două avioane F-16 au decolat de urgență după detectarea unor ținte lângă frontieră

Ministerul Apărării Naționale a pus în aplicare miercuri măsuri suplimentare de supraveghere a spațiului aerian, după ce sistemele de monitorizare au identificat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei dintre România și Ucraina. Situația s-a desfășurat în contextul unui nou atac cu drone lansat asupra unor obiective aflate pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România, ceea ce a determinat autoritățile să activeze procedurile standard de protecție și avertizare a populației.

Evenimentul s-a produs în cursul dimineții, când radarele militare au detectat evoluția unor aparate de zbor în zona frontierei fluviale. Deși acestea nu au pătruns în spațiul aerian românesc, apropierea lor de graniță a impus adoptarea unor măsuri rapide pentru monitorizarea permanentă a situației și pentru prevenirea oricărui risc asupra populației.

Două avioane F-16 au decolat de urgență după detectarea unor ținte

Ca parte a protocolului aplicat în astfel de cazuri, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Borcea și au executat misiuni de supraveghere în zona de est a țării. Avioanele au fost trimise pentru a urmări evoluția țintelor și pentru a asigura reacția imediată în cazul în care situația s-ar fi modificat.

În paralel cu măsurile militare, autoritățile au decis avertizarea populației din județul Tulcea prin intermediul sistemului RO-Alert. Mesajul transmis pe telefoanele mobile i-a informat pe locuitori despre existența unei situații care necesita prudență și respectarea recomandărilor formulate de autorități.

Transmiterea mesajului RO-Alert a avut rol preventiv și face parte din procedurile stabilite pentru situațiile în care există posibilitatea ca activitățile militare desfășurate în apropierea frontierelor României să genereze riscuri indirecte. În ultimii ani, locuitorii din județele aflate la granița cu Ucraina au primit în repetate rânduri astfel de notificări, în special în timpul atacurilor cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe malul Dunării.

Activarea sistemului de avertizare a fost însoțită de monitorizarea continuă a spațiului aerian, iar structurile responsabile au urmărit permanent evoluția situației. Măsurile au fost coordonate astfel încât să permită intervenția rapidă în cazul apariției unor modificări care ar fi putut afecta securitatea teritoriului național.

După aproximativ o oră de la declanșarea alertei, autoritățile au constatat că țintele aeriene nu mai reprezentau un pericol pentru România, iar măsurile suplimentare au fost retrase. Alerta aeriană a fost ridicată, iar aeronavele implicate în misiunea de supraveghere și-au încheiat activitatea după confirmarea faptului că situația revenise la normal.

Acest tip de intervenție a devenit tot mai frecvent în contextul conflictului din Ucraina, în special în zonele apropiate de Dunăre, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene au loc la distanțe mici de granița românească. Din acest motiv, autoritățile române aplică măsuri de monitorizare permanentă și reacționează imediat atunci când sistemele radar identifică activități aeriene care se desfășoară în apropierea frontierelor naționale.

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