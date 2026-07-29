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A murit mama lui Ducu Bertzi: ”Una dintre cele mai grele zile din viața mea”

De: Denisa Crăciun 29/07/2026 | 14:12
A murit mama lui Ducu Bertzi: ”Una dintre cele mai grele zile din viața mea”
A murit mama lui Ducu Bertzi/ sursa foto: social media
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Ducu Bertzi traversează una dintre cele mai grele perioade din viața lui. Mama acestuia, Florica, s-a stins din viață. Artistul, profund îndurerat, a scris câteva cuvinte în mediul online. El i-a adus un ultim omagiu, iar acum se pregătește să o conducă pe ultimul său drum.

Ducu Bertzi trece prin clipe de coșmar. Cu inima îndurerată, bărbatul a împărtășit comunității sale faptul că mama lui a murit. Aceasta a trecut la cele veșnice miercuri, 29 iulie, iar tot în aceeași zi a scris în mediul online cuvinte de recunoștință și mulțumire față de cea care i-a dat viață.

A murit mama lui Ducu Bertzi

Celebrul muzician a transmis pe rețelele de socializare că mama lui, Florica Bertzi, a murit miercuri, 29 iulie. El suferă după pierderea celei care i-a dat viață și i-a fost alături în orice moment al vieții sale.

Astăzi este una dintre cele mai grele zile din viața mea. Cu o durere pe care cu greu o pot pune în cuvinte, vă anunț că mama mea, Florica Bertzi – Ica, a plecat dintre noi, astăzi, 29 iulie 2026. Mama a trăit o viață plină de dragoste pentru familie, de muncă și de sacrificii. A fost omul care m-a format și care mi-a fost alături necondiționat, în zilele bune și în cele grele. De la ea am învățat ce înseamnă omenia, demnitatea și iubirea pentru cei din jur.

Este greu să accepți că omul care ți-a dat viață nu mai este lângă tine. Rămân însă recunoștința pentru tot ceea ce mi-a oferit, amintirile pe care le voi purta mereu cu mine și convingerea că iubirea unui părinte nu dispare niciodată. Vă mulțumesc tuturor celor care ne sunteți alături în aceste clipe. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace!, a scris Ducu Bertzi în mediul online.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia au rămas șocați de vestea teribilă și i-au transmis cuvinte de încurajare.

„Offff…. Drum lin în lumina și iubire veșnică”; „Sincere condoleanțe, d-le Ducu Bertzi! Dumnezeu s-o ierte, s-o odihnească în pace și s-o așeze în rândul drepților!”; „Dumnezeu să-i odihnească sufletul în tihnă și Lumina Veșniciei! Spre neuitare Fie-i pomenirea veșnică. Durerea despărțirii se va mai atenua, dar faceți-i tot timpul cele Creștinești! De 33 de ani duc această durere… Fie-le pomenirea veșnică”; „Odihnă și Lumină Veșnică!! Condoleanțe familiei, Dumnezeu să vă întărească!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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