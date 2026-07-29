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Alertă de dispariție copil! Bianca din Călărași a plecat de acasă și nu a mai venit

De: Irina Vlad 29/07/2026 | 13:30
Alertă de dispariție copil! Bianca din Călărași a plecat de acasă și nu a mai venit
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Este alertă de dispariție în Călărași! Bianca Maria Munteanu, o adolescentă de 15 ani, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Autoritățile au extins căutările și au emis mesaj Ro-Alert pentru a cere sprijinul populației. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. 

Dispariția Biancăi Maria Munteanu a fost anunțată miercuri, 29 iulie, după ce nu a mai putut fi contactată. Adolescenta de 15 ani a plecat voluntar de acasă, comuna Jegălia, județul Călărași, și nu a mai revenit. Autoritățile au demarat verificări, iar pentru sprijinirea operațiunilor de căutare au emis un mesaj Ro-Alert.

Cetățenii care pot oferi informații utile în vederea găsirii acesteia sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Orice detaliu care poate ajuta la găsirea Biancăi este de ajutor.

SEMNALMENTE: înălțime: 1,62 m, greutate: 48 kg, păr lung șaten deschis, față ovală, ten închis la culoare. Ca semn particular, prezintă în zona spatelui o pată de culoare deschisă. La momentul plecării, adolescenta era îmbrăcată cu un tricou de culoare neagră, pantaloni scurți negri și purta adidași de culoare neagră.

sursă foto: Poliția Română

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Bianca Maria Munteanu

Cine o vede pe Bianca Maria Munteanu este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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