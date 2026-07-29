Jucătoarea rusă Ekaterina Alexandrova, locul 19 WTA și principala favorită a turneului Memphis Classic, a fost nevoită să abandoneze în primul tur după ce s-a prăbușit pe teren din cauza temperaturilor ridicate.

Potrivit BBC, meciul dintre Alexandrova și compatrioata sa în vârstă de doar 16 ani, Kristina Liutova, s-a disputat la o temperatură de aproximativ 34 de grade Celsius și a durat mai bine de trei ore.

Ekaterina Alexandrova s-a prăbușit în timpul meciului

Alexandrova pierduse primul set cu 7-6 (7-2), câștigase al doilea set cu 6-4, iar în decisiv scorul era 5-4 pentru Liutova. Partida a fost întreruptă inițial după ce Alexandrova a început să acuze probleme fizice și a încercat să continue jocul. La un moment dat, arbitrii i-au acordat chiar și o penalizare pentru depășirea timpului regulamentar dintre puncte, deoarece întârzia să servească.

În timpul punctului următor, sportiva în vârstă de 31 de ani s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie imediată de intervenția echipei medicale. Deși a reușit ulterior să se ridice în picioare, Alexandrova nu a mai putut continua partida și a fost nevoită să abandoneze.

Situación increíble. Mientras Alexandrova estaba al borde de retirarse del partido, Kristina Liutova (229°) y que tan solo tiene 16 AÑOS, rompe en llanto. Luitova sacaba para partido cuando Alexandrova se retiró. Ganó 25 de sus 29 partidos que jugó.pic.twitter.com/t1xP80vVta — Isidoro ✏️ (@Isidorobvazquez) July 28, 2026

Adversara a terminat meciul în lacrimi

Abandonul i-a adus victoria Kristinei Liutova, aflată la debutul său pe tabloul principal al unui turneu WTA. Adolescenta nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi pe teren, vizibil afectată de modul în care s-a încheiat partida.

În aceeași zi, la turneul Mubadala DC Open de la Washington, Venus Williams a fost eliminată încă din primul tur, după ce a fost învinsă cu 6-3, 6-3 de austriaca Anastasia Potapova. Sportiva americană, în vârstă de 46 de ani, câștigase ultimul său meci la simplu chiar la ediția de anul trecut a competiției.

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