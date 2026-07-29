Românii renunță la rezervările făcute din timp. Cum găsesc vacanțe mai ieftine în Turcia

Turcia își păstrează locul în topul destinațiilor preferate de români pentru concediile de vară, însă modul în care sunt rezervate vacanțele începe să se schimbe. Dacă în ultimii ani rezervările făcute cu multe luni înainte reprezentau cea mai populară variantă, în prezent tot mai mulți turiști aleg să aștepte până în ultimele zile înainte de plecare pentru a cumpăra pachetele turistice.

Tendința este susținută atât de numărul tot mai mare de oferte last-minute, cât și de faptul că sezonul estival din Turcia se prelungește până în toamnă. Astfel, românii care sunt flexibili în privința perioadei de concediu pot găsi hoteluri de patru sau cinci stele la prețuri mai avantajoase decât în lunile de vârf ale sezonului.

Cum găsesc vacanțe mai ieftine în Turcia

Interesul pentru rezervările făcute cu una sau două săptămâni înainte de plecare este în creștere. Datele din industria turismului arată că tot mai mulți turiști preferă să urmărească reducerile apărute aproape de data plecării, în loc să își planifice vacanța cu multe luni înainte. Vremea imprevizibilă, programul de lucru și dorința de a beneficia de cele mai bune tarife se numără printre motivele care îi determină pe oameni să adopte această strategie.

Turcia rămâne una dintre țările care răspunde cel mai bine acestui tip de cerere datorită numărului mare de hoteluri, conexiunilor aeriene și ofertelor promoționale disponibile pe tot parcursul sezonului. În plus, temperaturile ridicate se mențin până spre sfârșitul toamnei în numeroase regiuni de pe litoral, ceea ce oferă turiștilor mai multă libertate în alegerea perioadei de călătorie.

Antalya continuă să fie cea mai căutată destinație de pe litoralul turcesc. Regiunea este apreciată pentru clima caldă, numărul mare de zile însorite și infrastructura turistică bine dezvoltată. Stațiuni precum Belek, Side și Kemer atrag anual milioane de vizitatori datorită resorturilor all inclusive, plajelor întinse și facilităților dedicate familiilor, cuplurilor sau pasionaților de sport.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale zonei îl reprezintă calitatea plajelor. Antalya se remarcă prin numărul foarte mare de plaje certificate cu Steagul Albastru, distincție acordată zonelor care respectă standarde ridicate privind calitatea apei, siguranța și serviciile oferite turiștilor. Acest aspect contribuie la menținerea regiunii în topul preferințelor turiștilor europeni.

Pe lângă stațiunile consacrate, litoralul mediteranean al Turciei oferă numeroase atracții naturale. Plaja Kaputaș este recunoscută pentru apa de un albastru intens și peisajul spectaculos, în timp ce Patara atrage turiștii atât prin întinderea sa de nisip fin, cât și prin faptul că reprezintă unul dintre locurile unde țestoasele Caretta caretta își depun ouăle. O altă atracție apreciată este Kekova, unde vizitatorii pot descoperi ruinele unui oraș antic scufundat.

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