Cumpărătorii de locuințe scapă temporar de TVA majorat. Noua dată-limită

Miercuri, 29 iulie, Plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă conform căreia persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la data de 31 iulie 2025 pot finaliza tranzacția cu TVA redus până pe 30 septembrie 2026.

O nouă veste bună pentru români. Parlamentul a adoptat proiectul care propunea menținerea TVA-ului redus la 9% până în luna septembrie a acestui an. Astfel, cei care au încheiat precontracte de cumpărare până la finalul lunii iulie a anului trecut se pot bucura de reducere. Inițiativa a fost propusă în urma atacului cibernetic care s-a petrecut la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Cumpărătorii de locuințe scapă temporar de TVA majorat

După o ședință cu privire la acest proiect, Plenul Camerei Deputaților a adoptat măsura. Motivul pentru care s-a adoptat această măsură a fost ca românii aflați în proces de cumpărare a unei locuințe să nu fie afectați de atacul cibernetic care a avut loc la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiectul precizează că trebuie să se îndeplinească câteva condiții. Printre acestea se numără locuințe cu sume de până la 60.000 de euro, să nu se depășească data de 30 septembrie 2026 și persoana în cauză să nu fi achiziționat o altă proprietate cu cotă redusă de TVA începând cu data de 1 ianuarie 2023 și să se fi încheiat până la data de 1 august 2025.

În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiţii. Locuinţa trebuie să aibă o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Locuinţa în momentul livrării nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe, arată proiectul, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: De câți ani de salariu ai nevoie pentru a cumpăra un apartament. Datele surprinzătoare ale BNR

Pare greu de crezut, dar e adevărat. De ce au ajuns apartamentele comuniste să fie mai scumpe decât cele noi