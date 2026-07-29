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Încă o fabrică auto se închide în România. Aproape 100 de angajați rămân fără locuri de muncă

De: Alina Drăgan 29/07/2026 | 14:34
Încă o fabrică auto se închide în România. Aproape 100 de angajați rămân fără locuri de muncă
Încă o fabrică auto se închide în România /Foto: Pexels
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Încă o fabrică auto din România își închide porțile. Aceasta își va încheia activitatea în data de 30 iulie, iar aproximativ 100 de angajați o să fie concediați. Fabrica își are sediul în județul Sălaj, iar angajații spun că producția se va muta din România în Maroc.

O nouă fabrică din industria auto își închide porțile în România. Joyson Safety Systems din Jibou, județul Sălaj, își va înceta definitiv activitatea joi, 30 iulie. Cei 96 de angajați rămași vor fi concediați. Anunțul a fost făcut miercuri de directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre, în ședința Colegiului Prefectural.

„Firma din Jibou mi-a transmis că a parcurs toată procedura de concediere colectivă, transmiţând notificările în termenele stabilite de lege. Noi am fost prezenți la sediul angajatorului pentru a oferi serviciile noastre de preconcediere, unde i-am informat tot ce înseamnă locurile de muncă vacante, atât la nivelul judeţului, cât şi prin reţeaua EURES, formarea profesională şi programele de formare profesională, calificări, recalificări. Mâine, pe data de 30 iulie, îşi închid activitatea”, a declarat Daniel Corneliu Opre.

Încă o fabrică auto se închide în România

Joyson Safety Systems, companie cunoscută la deschiderea fabricii sub denumirea Takata, își va înceta activitatea începând cu data de 30 iulie 2026. Fabrica și-a început activitatea la Jibou în anul 2011 și funcționează de aproximativ 15 ani.

Cei de la AJOFM vor merge la sediul fabricii în ziua închiderii pentru preluarea documentelor necesare înregistrării persoanelor disponibilizate, astfel încât acestea să poată beneficia de servicii de mediere, consiliere profesională și programe de formare. Inițial, se vorbea despre 116 salariați concediați, însă, ulterior, numărul disponibilizărilor a fost redus la 96.

„Este vorba de 96 de persoane. O primă notificare a fost de 116 persoane şi au revenit la 96. Între timp, poate unele dintre ele au reușit să se încadreze în muncă”, a explicat directorul AJOFM Sălaj.

Pentru județul Sălaj, închiderea fabricii reprezintă a doua concediere colectivă din anul 2026. În luna aprilie, o companie care activa în domeniul prelucrării lemnului și-a închis activitatea. Atunci, 73 de angajați au fost concediați.

 

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