O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă

De: David Ioan 15/03/2026 | 12:51
Grupul japonez JTEKT intenționează să oprească treptat activitatea fabricii de rulmenți din Alexandria, proces estimat să dureze aproximativ un an.

Compania a transmis că decizia vine în urma dificultăților economice globale, a scăderii cererii și a pierderilor financiare acumulate.

JTEKT, cel mai mare angajator din județul Teleorman, are în prezent circa 820 de angajați, iar închiderea unității ar putea avea un impact major asupra comunității locale.

Reprezentanții grupului au informat personalul că analizează inclusiv posibilitatea vânzării fabricii, în contextul în care compania a demarat recent un proces de restructurare a operațiunilor sale din Europa.

În mesajul transmis angajaților, JTEKT a explicat că „în urma unei ample evaluări strategice a capacităților sale de producție din Europa”, a decis să inițieze procedura de închidere treptată a unității din România.

Compania a precizat că schimbările majore din industria componentelor auto și industriale, adoptarea unor tehnologii noi, presiunea pe costuri și creșterea prețurilor la energie și materii prime au afectat semnificativ viabilitatea operațiunilor.

„Scăderea cererii de piață, adoptarea unor noi tehnologii, presiunea constantă pe costuri de-a lungul lanțurilor de aprovizionare și un context macroeconomic mai larg, marcat de costuri ridicate cu energia și materia primă, au afectat semnificativ posibilitatea continuării operațiunilor din România”, a mai adăugat JTEKT.

Datele financiare arată că în 2024 fabrica a raportat o cifră de afaceri de 433,781 milioane de lei și pierderi de peste 123 de milioane de lei, ceea ce a contribuit la decizia managementului.

Conducerea JTEKT a transmis angajaților că procesul va fi gestionat „în mod responsabil”, iar sindicatele au fost deja informate pentru a discuta măsuri de sprijin în perioada următoare.

Prefectul județului Teleorman, Benone Rababoc, a confirmat informațiile și a subliniat gravitatea situației:

„Am avut o întâlnire vineri la ora 11 la sediul Prefecturii cu o delegație condusă de președintele executiv al firmei JTEKT. Au confirmat începerea procesului de închidere a fabricii. M-au asigurat că vor fi discuții cu toți factorii implicați și că vor căuta soluții de a reduce impactul închiderii. (…) Dacă se va închide și nu se va găsi o soluție de continuare cu alt investitor serios, este o situație critică pentru 820 de familii, cu impact asupra municipiului Alexandria și nu numai”.

Fabrica de rulmenți din Alexandria funcționează din 1971, inițial ca întreprindere de stat, iar ulterior a fost preluată de compania japoneză Koyo Seiko, devenită parte a grupului JTEKT.

