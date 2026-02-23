Acasă » Știri » Ungurii au anunțat că noile modele Dacia nu se mai produc în România. Unde se mută producția

Ungurii au anunțat că noile modele Dacia nu se mai produc în România. Unde se mută producția

De: Iancu Tatiana 23/02/2026 | 12:53
Ungurii au anunțat că noile modele Dacia nu se mai produc în România. Unde se mută producția
Uzina Dacia poate fi vazuta in Miveni, miercuri, 17 octombrie 2012. STEFAN BIRLODEANU / MEDIAFAX FOTO

Anul 2026 aduce schimbări pe piața de automobile. Noi modele de automobile ale Dacia sunt lansate în acest an, doar că aceste modele nu vor fi lansate în Mioveni, potrivit maghiarilor. Acest lucru are o însemnătate uriașă pentru piața industriei auto din România, dar și pentru angajații din cadrul firmei, care aleg să plece voluntar după ce au aflat aceste vești.

Potrivit site-ului de știri maghiar vg.hu, nu vor mai avea loc lansările noilor automobile produse în acest an de Dacia în Mioveni, chiar dacă producția de autoturisme a firmei s-a întins pe o perioadă de 58 de ani în această uzină.

Unde se mută producția

În urmă cu patru ani, în uzina din Mioveni au fost produse patru modele cunoscute ale firmei Dacia – Logan, Sandero, Jogger și Duster. Din acel moment și până acum, numai două modele sunt produse în România, și anume Duster și Bigster, fiind unele dintre cele scumpe. Spre deosebire de acestea, automobilele mai ieftine Sandero și Jogger sunt montate în fabricile Renault din Tanger și Casablanca, Maroc. Un singur model a fost produs și fabricat încă de la început în China – Dacia Spring.

Grupul Renault va crea noi modele Dacia care vor fi asamblate în fabrica Oyak Renault din Bursa, Turcia. Unul dintre modele se va numi „C-Neo” și va fi un autoturism compact de tip break. Acest model va fi produs în Turcia și vândut în România, iar potrivit lui Fabrice Cambolive, directorul de dezvoltare al Renault, acesta „va fi o mașină fantastică”, potrivit vg.hu, relatează newsweek. Dacia mai lansează un model electric, care oricum nu a fost planificat pentru a fi creat în România, ci în fabrica Renault din Slovenia pentru a maximiza nivelul de producție la nivel regional.

Dacia Bigster, prezentată oficial / Foto: Dacia

900 de plecări voluntare

Rapoartele transmise arată cum în 2025 s-a anunțat că în anul care urmează Dacia va avea o scădere semnificativă în ceea ce privește producția, cu până la 165 de vehicule produse pe zi în minus. În acest fel, în ianuarie 2026 s-a înregistrat o scădere de 14,82% față de luna ianuarie a anului 2025.

Totuși, firma alege să nu facă concedieri, ci să reducă personalul printr-un program de plecări voluntare. Numărul angajațiilor care beneficiază de acest pachet de plecări voluntare ajunge la 900 de persoane, potrivit Profit.to. Dacă un angajat a lucrat mai puțin de doi ani la firmă, va primi 25.000 de lei, respectiv 1,9 milioane de forinți maghiari. Dacă un angajat are peste 16 ani vechime, va primi până la 210.000 lei, adică 15,7 milioane de forinți, iar dacă un angajat a suferit în urma accidentelor de muncă, indemnizația va avea valoarea de până la 240.000 de lei, adică aproximativ 18 milioane de forinți.

Vezi și:

Cât costă școala de șoferi în 2026. Poate fi achitată și în rate
Cum arată și cât costă mașina care poate sări peste obstacole? Este produsă de chinezi
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi să urce în avion. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor
Știri
Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi…
Obiceiul zilnic care îți golește portofelul. La final de an suma e mare
Știri
Obiceiul zilnic care îți golește portofelul. La final de an suma e mare
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere...
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală....
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae Takaichi de a transforma Armata Japoniei
Digi 24
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Fiica lui Bill Gates, independentă: Cum vrea să reușească fără miliardele tatălui ce apare în dosarele Epstein
go4it.ro
Fiica lui Bill Gates, independentă: Cum vrea să reușească fără miliardele tatălui ce apare în...
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi ...
Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi să urce în avion. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor
Obiceiul zilnic care îți golește portofelul. La final de an suma e mare
Obiceiul zilnic care îți golește portofelul. La final de an suma e mare
Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro
Maluma, schimbare uriașă de look. Cântărețul a fost de nerecunoscut la Gala Premiilor Lo Nuestro
Amendă de 1620 de lei pentru șoferii care fac greșeala asta. Mulți nu știu ce prevede legea
Amendă de 1620 de lei pentru șoferii care fac greșeala asta. Mulți nu știu ce prevede legea
Puțini îl recunosc. Așa arăta acum 53 de ani bărbatul celebru din România care își serbează ...
Puțini îl recunosc. Așa arăta acum 53 de ani bărbatul celebru din România care își serbează ziua de naștere astăzi
Greșeala banală care îți strică somnul. O faci aproape în fiecare seară
Greșeala banală care îți strică somnul. O faci aproape în fiecare seară
Vezi toate știrile
×