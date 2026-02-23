Ungurii au anunțat că noile modele Dacia nu se mai produc în România. Unde se mută producția

Anul 2026 aduce schimbări pe piața de automobile. Noi modele de automobile ale Dacia sunt lansate în acest an, doar că aceste modele nu vor fi lansate în Mioveni, potrivit maghiarilor. Acest lucru are o însemnătate uriașă pentru piața industriei auto din România, dar și pentru angajații din cadrul firmei, care aleg să plece voluntar după ce au aflat aceste vești.

Potrivit site-ului de știri maghiar vg.hu, nu vor mai avea loc lansările noilor automobile produse în acest an de Dacia în Mioveni, chiar dacă producția de autoturisme a firmei s-a întins pe o perioadă de 58 de ani în această uzină.

Unde se mută producția

În urmă cu patru ani, în uzina din Mioveni au fost produse patru modele cunoscute ale firmei Dacia – Logan, Sandero, Jogger și Duster. Din acel moment și până acum, numai două modele sunt produse în România, și anume Duster și Bigster, fiind unele dintre cele scumpe. Spre deosebire de acestea, automobilele mai ieftine Sandero și Jogger sunt montate în fabricile Renault din Tanger și Casablanca, Maroc. Un singur model a fost produs și fabricat încă de la început în China – Dacia Spring.

Grupul Renault va crea noi modele Dacia care vor fi asamblate în fabrica Oyak Renault din Bursa, Turcia. Unul dintre modele se va numi „C-Neo” și va fi un autoturism compact de tip break. Acest model va fi produs în Turcia și vândut în România, iar potrivit lui Fabrice Cambolive, directorul de dezvoltare al Renault, acesta „va fi o mașină fantastică”, potrivit vg.hu, relatează newsweek. Dacia mai lansează un model electric, care oricum nu a fost planificat pentru a fi creat în România, ci în fabrica Renault din Slovenia pentru a maximiza nivelul de producție la nivel regional.

900 de plecări voluntare

Rapoartele transmise arată cum în 2025 s-a anunțat că în anul care urmează Dacia va avea o scădere semnificativă în ceea ce privește producția, cu până la 165 de vehicule produse pe zi în minus. În acest fel, în ianuarie 2026 s-a înregistrat o scădere de 14,82% față de luna ianuarie a anului 2025.

Totuși, firma alege să nu facă concedieri, ci să reducă personalul printr-un program de plecări voluntare. Numărul angajațiilor care beneficiază de acest pachet de plecări voluntare ajunge la 900 de persoane, potrivit Profit.to. Dacă un angajat a lucrat mai puțin de doi ani la firmă, va primi 25.000 de lei, respectiv 1,9 milioane de forinți maghiari. Dacă un angajat are peste 16 ani vechime, va primi până la 210.000 lei, adică 15,7 milioane de forinți, iar dacă un angajat a suferit în urma accidentelor de muncă, indemnizația va avea valoarea de până la 240.000 de lei, adică aproximativ 18 milioane de forinți.

